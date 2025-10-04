Xếp hạng 'khách sạn không thuốc lá'

Khách sạn, nhà hàng là những địa điểm có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao, ngành y tế kêu gọi mọi người chung tay ngăn chặn những hành vi không tuân thủ môi trường không khói thuốc.

Thông tin được các chuyên gia nêu tại lễ phát động chương trình Bảng xếp hạng Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá lần thứ I, do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Văn hóa tổ chức ngày 3/10 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng với quy mô toàn quốc được dành riêng cho lĩnh vực khách sạn.

Thực tế, nhiều đơn vị đã nghiêm túc triển khai quy định cấm hút thuốc, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức trong việc giám sát và tuân thủ. Khảo sát cho thấy khách sạn, nhà hàng là những địa điểm có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao trong các không gian trong nhà tại Việt Nam.

Theo nghiên cứu năm 2020 của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại các địa điểm này tương đối cao, với gần 80% người hút thuốc thụ động tại nhà hàng, 65% hút thuốc thụ động tại các khách sạn. Đa phần chủ nhà hàng, khách sạn chưa thực sự quan tâm tới việc thực hiện các quy định về xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

"Đây là vấn đề đáng lo ngại, bởi khách sạn vốn là nơi du khách tìm đến để nghỉ ngơi, trải nghiệm dịch vụ chất lượng, an toàn. Một môi trường còn tồn tại khói thuốc không những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, mà còn làm giảm tính cạnh tranh của điểm đến du lịch Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực, nơi mô hình khách sạn không khói thuốc đã trở thành chuẩn mực", nhà báo Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức, nói.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê mỗi năm tại Việt Nam có trên 100.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá và hút thuốc thụ động. Không chỉ người hút thuốc chịu ảnh hưởng, mà hàng triệu người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em cũng trở thành nạn nhân thụ động khi phải hít khói thuốc trong gia đình, nơi làm việc và các không gian công cộng.

Các nghiên cứu cho thấy người không hút thuốc nhưng thường xuyên tiếp xúc khói thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 20 - 30%, đồng thời tăng 25 - 30% nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh mạch vành.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, cho biết xây dựng khách sạn, nhà hàng và địa điểm công cộng không khói thuốc không chỉ là hành động bảo vệ sức khỏe mà còn là cách khẳng định một lối sống văn minh. Một khách sạn không khói thuốc sẽ mang lại lợi ích cho du khách, đồng thời bảo vệ đội ngũ nhân viên, những người trực tiếp tạo nên thành công trong hoạt động kinh doanh.

Tại lễ phát động, ngành y tế cũng kêu gọi các khách sạn trên toàn quốc chung tay ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá. Chương trình xếp hạng khách sạn tiêu biểu không thuốc lá được tổ chức nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời hiện thực hóa cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của WHO.

Lê Nga