Xếp hàng gần một km chờ sờ tượng ngựa cầu may ở Hội An

Đà NẵngHàng nghìn người dân, du khách xếp hàng từ rạng sáng dâng hương tại Quan Công Miếu, sờ linh vật ngựa cầu tài lộc, sức khỏe dịp Tết Nguyên tiêu.

Sáng 4/3 (16 tháng giêng), khu vực quanh chùa Ông - Quan Công Miếu ở số 24 Trần Phú, phường Hội An, chật kín người. Dòng người xếp hàng dài gần một km trên các tuyến Trần Phú, Nguyễn Huệ chờ vào dâng hương, xin lộc. Lực lượng chức năng bố trí hai hàng, phân luồng để đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân xếp hàng vào Quan Công Miếu xin lộc. Ảnh: Nam Đệ

Càng về trưa, lượng khách đổ về càng đông dù có lúc mưa nhẹ. Nhiều người tranh thủ đến từ sớm để thực hiện nghi thức sờ tượng ngựa gỗ trước điện thờ, tin rằng sẽ "lấy vía khỏe, vía may" cho năm mới hanh thông.

Mỗi linh vật ngựa được thờ tại đây dài gần 1,7 m, cao hơn 2,4 m, tạc từ gỗ nguyên khối. Một con trắng - Bạch Mã. Con còn lại đỏ sẫm - Xích Thố. Theo tích xưa, Xích Thố là chiến mã gắn với Quan Công, biểu trưng cho nghĩa khí, trung thành nên được người dân tôn kính.

Anh Lữ Văn Cường, 29 tuổi, cho biết năm nào cũng đến chùa Ông xin lộc đầu năm. "Tôi làm nghề buôn bán nên cầu bình an cho gia đình, mong việc kinh doanh thuận lợi", anh nói.

Người dân sờ thân Xích Thố để cầu may. Ảnh: Nam Đệ

Theo ông Nguyễn Tiến, quản lý Quan Công Miếu, người dân phố Hội không chui qua bụng ngựa như một số nơi phía Nam mà sờ thân, cổ, chân ngựa rồi vuốt lên đầu, vai mình để cầu may.

Quan Công Miếu được cộng đồng người Hoa dựng năm 1653, thờ Quan Thánh Đế Quân (Quan Công), biểu tượng Trung, Tín, Tiết, Nghĩa trong văn hóa Á Đông.

Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Từ ngày 2 đến 4/3, nhiều nghi lễ truyền thống tổ chức tại các hội quán người Hoa, đình làng, nhà thờ tộc trong phố cổ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Du khách thích thú với màn múa lân diễu hành qua nhiều tuyến phố cổ. Ảnh: Nam Đệ

Dịp này, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã dâng hương, tham gia đoàn diễu hành qua các tuyến phố cổ. Không gian Hội An rực rỡ đèn lồng, diễn ra nhiều hoạt động như múa lân - sư - rồng, bài chòi, tái hiện đêm phố cổ đầu thế kỷ XX, tạo không khí lễ hội sôi động đầu năm.

Nguyễn Đông