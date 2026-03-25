Xếp hàng đến 6 giờ chờ kiểm tra an ninh ở sân bay Mỹ

Dòng người xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tràn ra ngoài nhà ga sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta, bang Georgia, ngày 23/3.
Chính phủ Mỹ đang đóng cửa một phần do quốc hội không thống nhất được ngân sách cấp cho Bộ An ninh Nội địa (DHS). Trong thời gian chờ được cấp ngân sách trở lại, hơn 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), được coi là "lao động thiết yếu", vẫn phải đi làm tại sân bay.
Điều này khiến hàng nghìn nhân viên TSA tại khu vực soi chiếu xin nghỉ việc hoặc cáo ốm để không phải đến nhiệm sở, khiến nhiều sân bay ở Mỹ thiếu nhân viên an ninh trầm trọng.
Hôm 22/3, hơn 3.400 nhân viên TSA, chiếm gần 12% nhân sự của lực lượng này được phân công làm việc, báo nghỉ, mức cao nhất trong một tháng qua.
Tình trạng này khiến hàng chờ kiểm tra an ninh tại một số phi trường kéo dài nhiều giờ. Một số sân bay gần như vắng bóng nhân viên soi chiếu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố điều động đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tới các sân bay trên toàn quốc nhằm hỗ trợ rà soát an ninh.
Trong ảnh là nhân viên ICE tại hàng chờ kiểm tra an ninh ở sân bay Hartsfield-Jackson, Atlanta. Nhiều hành khách đã xếp hàng trước cả khi mặt trời mọc với hy vọng kịp chuyến buổi sáng.
Nhiều người kỳ vọng các đặc vụ liên bang có thể giúp giảm bớt tình trạng quá tải tại sân bay, song một số hoài nghi.
"Họ không được đào tạo để giúp chúng tôi. Tôi thấy họ đứng xung quanh bên ngoài, không biết họ có đang làm gì không?", Pascual Contreras, quan chức TSA, đại diện công đoàn, nói.
Tại sân bay Hartsfield-Jackson, hàng người chờ đợi ngày 23/3 uốn lượn bên trong, tràn khỏi nhà ga. Đến 9h sáng, dòng người xếp hàng đã tạo thành một vòng tròn trên vỉa hè.
Tại sân bay quốc tế George Bush ở Houston, bang Texas, hành khách phải xếp hàng chờ kiểm tra an ninh lên tới 6 tiếng.
Câu nói đùa rằng lái xe đến Austin có thể còn nhanh hơn bay đang được xem là nghiêm túc ở Houston.
Hàng người xếp hàng ngoằn ngoèo, trải tới ba tầng, bắt đầu từ hành lang ga tàu điện ngầm ở tầng hầm, qua khu vực nhận hành lý tại sân bay George Bush.
Ông Trump cho biết sẽ điều Vệ binh Quốc gia tới hỗ trợ tại các sân bay nếu không sớm đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ một phần.
Dòng người xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tràn ra bãi đỗ xe tại sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans tại thành phố Kenner, bang Louisiana.
Một số hãng bay lớn đã tuyên bố miễn phí đổi vé cho hành khách, trong đó có Delta Air Lines, United Airlines, Southwest.
Hàng chờ tại sân bay Louis Armstrong New Orleans.
Sân bay này là nơi ghi nhận khoảng 42,3% nhân viên TSA nghỉ ốm vào ngày 22-23/3, mức cao nhất cả nước.
Dù bên ngoài là hàng dài hành khách chờ đợi, một số cổng soát bên trong khu vực kiểm tra an ninh không hoạt động do thiếu nhân viên soi chiếu TSA.
Tình trạng của sân bay Louis Armstrong New Orleans đã được cải thiện vào ngày 24/3, khi các đặc vụ ICE bắt đầu tham gia trợ giúp.
Trong ảnh là hàng chờ đông đúc tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York.
Theo quy định, nhân viên TSA sẽ phải làm việc không lương trong thời gian Bộ An ninh Nội địa đóng cửa một phần. Họ có thể được truy lĩnh sau khi ngân sách được cấp lại, nhưng điều này không thể giải quyết khó khăn tài chính trước mắt của các nhân viên TSA.
Lương khởi điểm của nhân viên TSA là 34.500 USD mỗi năm, lương trung bình 46.000-55.000 USD. Với mức thu nhập này tại Mỹ, không có lương có thể gây khủng hoảng tài chính, kéo theo nguy cơ bị đuổi khỏi nhà thuê, bị ngân hàng thu xe do không trả nợ đúng hạn.
Các sân bay đang phải tổ chức các chiến dịch quyên góp thực phẩm, nhận đóng góp hỗ trợ nhân viên soi chiếu.
"Nếu tình trạng này kéo dài, không cường điệu khi nói chúng tôi có thể buộc phải đóng cửa một số sân bay, đặc biệt là các phi trường nhỏ", Adam Stahl, quyền phó giám đốc TSA, cảnh báo.
Đức Trung (Theo AP, AFP, Reuters)