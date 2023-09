Xếp hàng chờ mua bánh trung thu từ nửa đêm

Hải PhòngChị Lê Thủy cùng chồng và hai con dắt nhau ra xếp hàng trước cửa tiệm bánh trung thu trên phố Cầu Đất với hy vọng mua được 20 hộp bánh, lúc 1h sáng 24/9.

Cứ nghĩ xếp hàng giờ này sẽ vắng nhưng người phụ nữ 55 tuổi ở quận Lê Chân nhận thấy trước mình đã có cả trăm người trải chiếu, giấy báo, nilon nằm chờ trên vỉa hè. "Tôi cần 20 hộp bánh để đi biếu đối tác và họ hàng trong khi cửa hàng chỉ bán cho mỗi khách tối đa 12 chiếc (ba hộp) nên phải đưa cả nhà đi xếp hàng", chị Thủy nói.

Các năm trước chị thường nhờ người quen đặt giúp nhưng năm nay cửa hàng thông báo chỉ bán lẻ với lý do không kịp sản xuất. "Tôi không nghĩ hàng người chờ đợi dài đến vài trăm mét, lúc trời còn tối đen", chị kể.

Ngồi cách chị Thủy hơn chục người, vợ chồng ông Phong Hiển (75 tuổi) ở quận Ngô Quyền cũng ra xếp hàng từ sớm, mong đặt được vài cặp bánh nướng "chuẩn vị truyền thống" tại cửa hàng, gửi cho con cháu ở xa làm quà. "Người già ngủ ít nên tôi ra sớm đợi. Đi sớm cho mát, chứ ban ngày nắng nóng, đường đông lại ngại", ông Phong nói.

Cảnh hàng trăm người xếp hàng mua bánh trung thu trước cửa hàng trên phố Cầu Đất này hầu như năm nào cũng diễn ra nhưng đây là năm đầu tiên lượng người chờ mua bánh phải thức xuyên đêm chờ đến lượt. "Có người còn mang chiếu, gối trải trên vỉa hè để ngủ, ăn uống tại chỗ, nhìn khổ sở vô cùng", bà Hồng Lan (60 tuổi), nhà trên con phố này nói.

Nhiều người xếp hàng chờ mua bánh Trung thu tại phố Cầu Đất từ nửa đêm, một số mang theo thảm để ngủ trên vỉa hè, rạng sáng 22/9. Ảnh: Liên Hàu

Nhưng không phải ai cũng có thời gian, điều kiện để xếp hàng từ nửa đêm. Một đội quân mua hộ đã xuất hiện.

Chị Bùi Liên, 45 tuổi, ở quận Ngô Quyền là một người làm việc này. Nửa đêm 23/9, chị đến đầu tiên và nhận số thứ tự 001. Chị giải thích, ưu điểm của việc đến sớm là tăng khả năng chọn được các loại bánh khác nhau và còn thời gian để quay vòng nhiều lần mua trong ngày. "Nếu ra muộn, loại bánh muốn mua đều hết. Cứ cách 5-10 phút lại thêm 30-40 người đến chờ. Đằng nào cũng mất công đợi nên cứ ra sớm cho chắc", chị nói.

Những người làm dịch vụ mua hộ như chị Liên thường lấy công khoảng 40.000 - 80.000 đồng mỗi hộp bánh. Khách hàng của chị đa số là người ở tỉnh ngoài, thích bánh nướng nhân thập cẩm, giá 60.000-70.000 đồng một chiếc để ăn hoặc đi biếu tặng. "Bao nhiêu bánh cũng hết, nhiều khi khách đặt thêm mà không dám nhận", chị Liên nói. Chị đã phải huy động thêm hai, ba người thân cùng xếp hàng và quay vòng liên tục may ra mới đủ đáp ứng nhu cầu của khách.

Nhưng người đến sớm như chị Liên thường phải chờ 7 tiếng. Nhiều người mang theo ghế xếp, chiếu, gối ra ngủ để giữ chỗ. Người phụ nữ 45 tuổi cho biết thời tiết vào thu dễ chịu, xếp hàng đêm không khó khăn, chỉ lo lúc mưa gió. Ban ngày, chị được gia đình mang đồ ăn sáng, trưa ra tận nơi, bởi nhiều thời điểm khách xếp hàng lên đến gần 500 người, rời khỏi vị trí sẽ mất chỗ.

Cũng làm dịch vụ mua hộ bánh, anh Nguyễn Tùng (32 tuổi) ở quận Hồng Bàng kể có lần ngủ quên, đến nơi lúc 4h sáng mà phía trước có hơn một trăm người chờ. Sau lần đó anh phải rút kinh nghiệm phải đi từ 1-2h sáng mới có thể mua đủ chủng loại bánh mong muốn.

Sáng 24/9, sau khi hoàn thành đơn hàng ở số thứ tự 20, anh Tùng tiếp tục mua đợt hai, xếp sau khoảng 200 người. Nhưng không ít ngày cửa hàng chỉ buổi sáng, chiều tối nghỉ vì hết bánh.

"Có ngày tôi đứng chờ 7-8 tiếng mà chỉ mua được 24 chiếc bánh, đành nhắn tin xin lỗi, mong khách cho thêm vài ngày hoặc hủy đơn", anh nói.

Người dân xếp thành hai hàng trước cửa tiệm bánh Trung thu trên phố Cầu Đất, quận Ngô Quyền để lấy số thứ tự, rạng sáng 19/9. Ảnh: Liên Hàu

Một cán bộ công an (đề nghị không nêu tên) ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền cho biết từ đầu tháng 7 âm lịch đến trước rằm tháng 8, lượng người tìm đến phố Cầu Đất xếp hàng cả ngày lẫn đêm mua bánh trung thu tăng đột biến, một phần nguyên nhân đến từ việc cửa hàng giới hạn số lượng bán ra. Tình trạng xếp hàng, đỗ xe tràn lan khiến giao thông ùn tắc, buộc đơn vị buộc phải cắt cử người ra điều phối, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

"Ngày nắng nóng hay lúc mưa bão, cửa hàng này lúc nào cũng tập trung đông khách đến mua, có thời điểm lên đến hàng trăm người", vị cán bộ này nói.

PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia TP HCM, cho rằng người dân xếp hàng chờ đợi để mua bánh giống như sự hoài niệm về Tết Trung thu truyền thống, thể hiện tâm ý, sự kỳ công để có được một chiếc bánh hợp khẩu vị hoặc gửi tặng những người thân yêu.

"Sẽ có ý kiến cho rằng hành động xếp hàng chờ đợi là quá đà, phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng bản thân người mua có thể coi đó là niềm vui khi bỏ công sức và thu về những giá trị xứng đáng. Bên cạnh đó, Trung thu mỗi năm chỉ có một lần, có cung ắt có cầu, miễn sao phù hợp với hoàn cảnh của từng người", ông Đức nói.

Nửa đêm xếp hàng chờ mua bánh trung thu Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu tại một cửa hàng trên phố Cầu Đất, từ 2h30 đến 5h sáng 21/9. Ảnh: Liên Hàu

Quỳnh Nguyễn