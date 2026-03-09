Xếp hàng chờ hơn ba tiếng vì loạt sân bay Mỹ thiếu nhân viên an ninh

Thời gian xếp hàng chờ tại nhiều sân bay Mỹ kéo dài hơn ba tiếng do thiếu hụt nhân viên kiểm tra an ninh, giữa lúc nhu cầu đi lại tăng vọt.

Sân bay Houston Hobby có thời điểm trong ngày 8/3 ghi nhận thời gian xếp hàng trung bình tại cửa kiểm tra an ninh lên tới ba tiếng rưỡi. Đến 18h, thời gian chờ trung bình của hành khách ở sân bay này vẫn ở mức ba tiếng, khi ngày càng nhiều nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) vắng mặt vì chính phủ đóng cửa một phần.

Sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans khuyến cáo hành khách trong ngày 8/3 nên đến trước giờ khởi hành ít nhất ba tiếng, đồng thời cảnh báo tình trạng chậm trễ có thể kéo dài trong suốt phần còn lại của tuần này do sân bay thiếu hụt nhân viên an ninh.

Nhân viên TSA đảm nhận khâu xác minh hành khách, soi chiếu an ninh cá nhân và hành lý xách tay tại khu vực an ninh, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa với an toàn bay.

Eliana Patterson, hành khách trên đường về Boston, mô tả dòng người xếp hàng tại sân bay New Orleans "uốn dài quanh nhà ga rồi tràn ra một lối đi dẫn tới bãi đậu xe gần đó". Chuyến bay của cô đã bị hoãn.

Hành khách chờ tại sân bay Louis Armstrong New Orleans, ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Thời gian chờ dài hơn bình thường cũng được ghi nhận tại sân bay George Bush ở Houston, sân bay Charlotte Douglas ở Bắc Carolina và sân bay Hartsfield Jackson ở Atlanta. Nhiều phi trường cho biết tỷ lệ vắng mặt của nhân viên TSA trong ngày 8/3 cao hơn bình thường.

TSA là cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Tuy nhiên, DHS không còn được cấp ngân sách hoạt động từ ngày 13/2, khi quốc hội Mỹ không đạt đồng thuận về các cải cách trong thực thi luật nhập cư do đảng Dân chủ yêu cầu.

Điều này khiến một số cơ quan liên bang, trong đó có TSA, bị cắt giảm ngân sách, khiến khoảng 50.000 nhân viên an ninh sân bay phải làm việc mà không được trả lương, dẫn đến tình trạng vắng mặt gia tăng, trong khi các hãng hàng không đang chuẩn bị cho mùa cao điểm đi lại dịp nghỉ xuân.

Ha Nguyen McNeill, lãnh đạo TSA, tháng trước cho biết khoảng 1.110 nhân viên an ninh sân bay đã nghỉ việc trong tháng 10 và tháng 11/2025, sau đợt chính phủ đóng cửa 43 ngày. Con số này tăng hơn 25% so với cùng kỳ 2024.

