Xếp hàng bán thìa, đũa khi giá bạc lập đỉnh

Hàn QuốcNghe tin giá bạc vượt 100 USD mỗi ounce, nhiều người dân Seoul lục tìm những bộ thìa đũa cũ trong bếp, mang ra tiệm kim hoàn xếp hàng chờ bán kiếm lời.

Cuối tháng 1, phố kinh doanh vàng bạc tại quận Jongno (trung tâm Seoul) chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp: dòng người xếp hàng dài từ cầu thang ra tận vỉa hè, không phải để mua vàng mà để bán bạc. Nhiều người cho biết họ đã chờ suốt bốn tiếng để đến lượt giao dịch.

Món đồ được mang đi bán nhiều nhất là những bộ thìa đũa bạc (Sujeo) – quà tặng truyền thống trong các dịp lễ tết, cưới hỏi của người Hàn Quốc.

Người dân ở đến các cửa hàng kim hoàn tại quận Jongno, trung tâm Seoul để bán đồ vật bằng bạc, ngày 24/1. Ảnh: Channel A

Tại một tiệm kim hoàn, một khách hàng vừa bán thành công ba bộ thìa cũ cất kỹ trong tủ nhiều năm. Sau khi kiểm tra tuổi bạc và cân trọng lượng, chủ tiệm trả 936.800 won (gần 18 triệu đồng). Số tiền này hiện cao hơn giá trị của một chỉ vàng, khiến cả người bán lẫn người chứng kiến đều bất ngờ.

"Chúng tôi nhịn ăn trưa để giữ chỗ vì nghe tin giá bạc đang lập đỉnh. Hy vọng số tiền bán được sẽ giúp trang trải thêm chi phí cho đám cưới sắp tới", một cặp đôi trẻ chia sẻ khi đang xếp hàng.

Cơn sốt giá không chỉ diễn ra ngoài phố mà còn nóng trên các diễn đàn trực tuyến. Tại Daum, các chủ đề như "tìm kho báu trong tủ bếp" thu hút hàng nghìn lượt thảo luận. Nhiều người hào hứng khoe tìm được những bộ thìa của ông bà để lại, vốn trước đây bị coi là lỗi thời, chỉ để trưng bày, nay bỗng nhiên thành món hời lớn.

Thợ kim hoàn ở tại quận Jongno, trung tâm Seoul kiểm tra chất lượng bạc từ chiếc thìa được khách mang đến bán hôm 24/1. Ảnh: Channel A

Làn sóng bán bạc diễn ra trong bối cảnh giá kim loại này tăng phi mã. Ngày 23/1, giá bạc thế giới lần đầu vượt ngưỡng 100 USD, chốt phiên ở mức 103 USD mỗi ounce, tăng 12% trong một tuần. So với đầu năm, kim loại quý này nhảy vọt 45% thị giá, đưa tổng vốn hóa lên hơn 5.800 tỷ USD, trở thành tài sản lớn thứ hai toàn cầu. Tại Hàn Quốc, giá bạc hiện tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ bán ra, nhu cầu mua tích trữ cũng tăng cao khiến bạc thỏi loại nhỏ cháy hàng. Loại thỏi một kg có giá gần 6,8 triệu won (khoảng 125 triệu đồng), khách muốn mua phải đặt cọc và chờ ít nhất hai tháng.

Các bộ thìa, đĩa bằng bạc nguyên chất được bán giá cao tại Hàn Quốc. Ảnh: Channel A

Anh Lee Jong-won, nhân viên văn phòng tại Seoul, cho biết: "Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tôi nghĩ bạc là kênh trú ẩn an toàn sau vàng, nhưng rõ ràng không chỉ mình tôi nghĩ thế".

Theo các chuyên gia kim hoàn, bạc bị xỉn màu theo thời gian là hiện tượng tự nhiên và không làm giảm giá trị thực tế khi bán lại. "Chỉ cần giữ nguyên độ tinh khiết và trọng lượng, người dân vẫn được thu mua sát giá thị trường", một chủ tiệm tại Jongno khẳng định.

Minh Phương (Theo Channel A, Joongangdaily)