Xem xét xử lý thầy giáo đánh học trò

Thanh HóaThầy giáo dạy Tiếng Anh, trường THPT Vĩnh Lộc, tát một học sinh lớp 8, cũng là họ hàng, khiến em bị rách màng nhĩ.

Sự việc xảy ra cuối tuần trước. Theo video đang gây chú ý trên mạng xã hội, thầy giáo mặc sơ mi xanh, vào nhà gọi học sinh ra sân, rồi tát hai cái vào má phải, một cái bên trái. Học sinh không phản kháng.

Sau cái tát thứ ba, thầy giáo nói: "Nói gì phải biết nghĩ", rồi rời đi. Sự việc diễn ra khi có mẹ em này ở nhà.

Chiều 13/8, ông Nguyễn Văn Tinh, hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, xác nhận người trong video là giáo viên tiếng Anh của trường, còn nam sinh học lớp 8, trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô.

Ông Tinh cho biết thầy giáo gọi bố của nam sinh là chú, có quan hệ họ hàng. Thầy nhận dạy kèm nam sinh từ 5 năm trước, vì bố mẹ em này nhờ.

"Em nói với bạn là thầy dạy không hiểu bằng những từ ngữ rất tục. Biết chuyện, thầy rất bức xúc nên tới nhà đánh em", ông Tinh nói, cho biết học sinh được bệnh viện chẩn đoán rách màng nhĩ.

Tường trình với trường, thầy giáo lý giải dạy dỗ học sinh "ở góc độ gia đình". Dù vậy, ông Tinh cho hay "rất bất ngờ" vì thầy đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, tính cách điềm tĩnh.

"Ngay cả khi học sinh vi phạm, thầy cũng xử lý mềm mỏng, kiên nhẫn. Tôi chưa thấy thầy có biểu hiện nóng tính với học trò, đồng nghiệp và các mối quan hệ trong trường", ông nói.

Sau sự việc, trường THPT Vĩnh Lộc quán triệt tất cả giáo viên về ứng xử trong và ngoài trường.

Thầy giáo đánh học sinh lớp 8. Ảnh cắt từ video

Theo các quy định, giáo viên trường THPT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Tinh cho hay sẽ đưa ra hình thức xử lý sau khi cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Luật Giáo dục quy định giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có bốn hình thức kỷ luật với họ nếu bị kết luận vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.

Thanh Hằng