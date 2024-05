Xem xét tăng chỉ tiêu lớp 10 công lập ở TP HCM

TP HCMSở Giáo dục sẽ xem xét giao thêm chỉ tiêu lớp 10 công lập, sau khi thông báo giảm hơn 5.300 suất học so với năm ngoái.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết thông tin trên, trưa 7/5.

Những trường có số học sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, Sở sẽ rà soát, giao thêm nếu trường có đủ cơ sở vật chất, giáo viên. Nguyên tắc là đảm bảo chất lượng giáo dục và phù hợp với nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Năm nay, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS ở TP HCM khoảng 114.600, tăng 2.600 so với năm ngoái. Tổng chỉ tiêu của 115 trường công lập là 71.820 (gồm cả trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia và trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đang thành lập), giảm hơn 5.300 so với năm ngoái.

Trong đó, 5 huyện ngoại thành giảm gần 2.000 chỉ tiêu, TP Thủ Đức và 16 quận khác giảm hơn 3.330 so với năm học trước.

Lý giải việc giảm chỉ tiêu lớp 10 công lập, Phó giám đốc Sở cho biết những năm trước luôn có khoảng 14.000-15.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng không đăng ký thi.

Ngoài ra, hai năm gần đây có hơn 6.000 thí sinh đỗ nhưng không nhập học, tạo ra lượng hồ sơ ảo cao, tập trung ở khu vực ngoại thành. Do đó, năm nay Sở muốn giao chỉ tiêu sát với thực tế.

"Chỉ tiêu lớp 10 giảm so với năm ngoái nhưng sát với tình hình thực tế và khả năng tiếp nhận của các trường. Do đó công tác tuyển sinh lớp 10 công lập vẫn giữ ổn định so với mọi năm, phụ huynh có thể yên tâm", ông Nam nói.

Kỳ thi lớp 10 tại TP HCM năm nay diễn ra ngày 6, 7/6 với ba môn Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng trong vòng 150 phút.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều có điểm lớn hơn 0. Sau khi công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.

Phụ huynh đưa con đi thi vào lớp 10 công lập TP HCM, tháng 6/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn