Xem xét gỡ vướng cấp sổ hồng cho 4 dự án tại TP HCM

Tổ công tác 5013 vừa xem xét gỡ vướng cấp sổ hồng cho 4 dự án nhà ở tại TP HCM, trong đó yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính, bàn giao phí bảo trì cho dân.

Mới đây, Tổ công tác 5013 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng tiếp tục làm việc với chủ đầu tư 4 dự án nhà ở thương mại để tháo gỡ vướng mắc, hướng đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho cư dân.

Cụ thể, tại dự án chung cư cao tầng ở số 102 Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận) do Công ty Thuận Kiều làm chủ đầu tư, có quy mô 8 khối nhà với 1.172 căn hộ. Năm 2016, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp sổ hồng cho chủ đầu tư với diện tích 14.770 m2 để xây dựng nhà ở xã hội. Công trình hoàn thành từ năm 2019. Tuy nhiên năm 2020, UBND TP HCM ban hành quyết định cưỡng chế đối với khối C do vi phạm kinh doanh bất động sản.

Đại diện Công ty Thuận Kiều cho biết đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao 70% phí bảo trì, phần còn lại dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 10. Doanh nghiệp cũng đã khắc phục xong vi phạm xây dựng. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường, bàn giao phí bảo trì còn thiếu và hoàn tất xác định diện tích dự án để cấp sổ hồng cho người dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

bất động sản khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Một dự án khác là Cao ốc Xi Grand Court (256-258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) do Công ty Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng cộng 759 căn hộ, trong đó 489 căn đã có sổ, còn 259 căn và 11 căn officetel chưa được cấp sổ.

Tổ công tác đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất đánh giá tác động môi trường và phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm rõ nghĩa vụ tài chính bổ sung, đồng thời bàn giao đủ phí bảo trì cho cư dân. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục tiếp nhận hồ sơ để cấp sổ hồng cho các trường hợp còn lại.

Ngoài hai dự án trên, Tổ công tác cũng làm việc với chủ đầu tư dự án khu nhà ở Song Kim (phường An Hội Tây) do Công ty TNHH Thương mại Song Kim triển khai và dự án khu dân cư nhà vườn Phước Lộc (huyện Cần Giờ) do Công ty TNHH kinh doanh nhà Phước Lộc làm chủ đầu tư. Với hai dự án này, Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư giải quyết các khó khăn cụ thể, báo cáo cho Sở để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng đầu năm nay Sở đã rà soát 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án và gỡ vướng cấp sổ cho hơn 87.500 căn. Hiện còn khoảng 12% căn hộ vướng mắc chưa được xử lý xong, phần lớn nằm ở những dự án có yếu tố pháp lý phức tạp, liên quan tài chính hoặc đang trong quá trình thanh tra. Do đó, các cơ quan cần thời gian và phối hợp liên ngành để xử lý.

Phương Uyên