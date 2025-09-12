Xem xét cấp sổ hồng dự án hết vướng quỹ đất cho người thu nhập thấp

TP HCMTổ công tác 5013 kiến nghị thành phố cấp sổ hồng các căn hộ thương mại bị "treo" nhiều năm do vướng quy định trích quỹ đất cho người thu nhập thấp từ Chỉ thị 07/2003.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, hiện nay vẫn còn nhiều dự án nhà ở thương mại được chấp thuận từ giai đoạn 2003-2005 chưa thể cấp sổ hồng cho người mua vì vướng Chỉ thị 07/2003.

Theo quy định này, chủ đầu tư phải dành 10% quỹ đất hoặc 20% quỹ nhà để xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Đến tháng 11/2005, thành phố đã bãi bỏ, nhưng nhiều dự án vẫn bị ràng buộc nghĩa vụ cũ, khiến cư dân chưa có sổ dù đã nhận nhà nhiều năm. Sự thay đổi chính sách làm phát sinh ba dạng vướng mắc: xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ, các dự án đang thực hiện dở dang và kiến nghị điều chuyển vị trí nghĩa vụ. Đây là nguyên nhân khiến loạt dự án dù đã bán nhà gần 20 năm vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng.

Để tháo gỡ, Tổ công tác 5013 đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát phương án giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có). Sở Xây dựng được giao đối chiếu quy định pháp luật với từng hồ sơ, trong khi Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục cấp sổ cho các căn hộ không còn vướng nghĩa vụ.

Một dự án thuộc nhóm vướng mắc vì chỉ thị 07 /2023 tại TP HCM. Ảnh: DHG

Theo Tổ công tác 5013, việc cấp sổ cho những căn hộ này vừa bảo vệ quyền lợi người mua nhà, vừa bảo đảm an ninh trật tự tại dự án, đồng thời tránh thất thu ngân sách Nhà nước.

Thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), thành phố hiện còn hàng nghìn căn hộ vì vướng Chỉ thị 07 mà hơn 2 thập kỷ qua rơi vào tình trạng "ở lâu nhưng không có sổ". Điển hình là dự án khu nhà ở Dương Hồng 9B4-9B8 (huyện Bình Chánh cũ) có quy mô 254 căn hộ, trong đó 25 căn thuộc diện 10% quỹ đất cho người thu nhập thấp. Đến nay, dù hạ tầng hoàn thiện và phần lớn căn hộ đã được cấp sổ, 25 căn còn lại vẫn bị treo. Dù chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, toàn bộ sản phẩm đã bán cho người dân, nhưng vướng mắc pháp lý kéo dài hai thập kỷ khiến cư dân thiệt thòi vì không thể thực hiện đầy đủ quyền của chủ sở hữu bất động sản, còn doanh nghiệp mất uy tín.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhận định những hệ lụy từ Chỉ thị 07 không chỉ ảnh hưởng người dân, khi không thể thế chấp, vay vốn, chuyển nhượng hay thừa kế tài sản, mà còn gây khó cho doanh nghiệp khi vướng khiếu kiện, không triển khai được dự án mới. Ông đề nghị thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, thay vì để kéo dài gần 20 năm như hiện nay.

Phương Uyên