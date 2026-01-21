Xem xét cấp sổ hồng cho 4 dự án nhà ở tại TP HCM

Bốn dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên địa bàn TP HCM vừa được Tổ công tác 1645 xem xét cấp sổ hồng.

Mới đây, Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, chủ trì đã làm việc với bốn dự án (gồm hai dự án chung cư và hai khu nhà ở thấp tầng) đang gặp khó khăn về thủ tục pháp lý nhằm tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân.

Bốn dự án được xem xét gồm chung cư tháp G6 và tháp E2 xã Nhà Bè, chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, khu nhà ở Dragon Village và dự án khu nhà ở Trường Lưu.

Dự án đầu tiên là khu chung cư tại tháp G6 và tháp E2 ở xã Nhà Bè, do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai khu chung cư lô G và lô E, với tổng cộng 2.243 căn hộ, 112 căn thương mại dịch vụ và 874 căn officetel. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn tất cấp sổ hồng cho 1.415 căn hộ tại các tháp G1-G5 và E1, đồng thời đề nghị cấp sổ cho hơn 1.000 căn còn lại tại tháp G6 và E2. Tổ công tác thống nhất xem xét cấp sổ hồng cho dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ môi trường và các thủ tục liên quan.

Dự án chung cư nhà ở xã hội Ehome Nam Sài Gòn. Ảnh: Nam Long Group

Dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn tại xã Bình Hưng, do Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư, có quy mô 1.678 căn hộ, trong đó gồm 282 căn bán thương mại và 1.396 căn nhà ở xã hội. Các đơn vị chức năng đang rà soát việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nghĩa vụ bàn giao 2% quỹ bảo trì. Nhấn mạnh đây là dự án nhà ở xã hội với số lượng căn lớn, lãnh đạo Tổ công tác yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án khu nhà ở Dragon Village tại phường Long Trường, do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư, với quy mô 609 căn nhà. Hiện đã có 543 căn được cấp giấy chứng nhận. Sau khi các đơn vị báo cáo về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật và kết quả giải quyết tranh chấp ranh giới, tổ công tác thống nhất tiếp tục hoàn tất thủ tục để cấp sổ cho các căn còn lại.

Dự án cuối cùng là khu nhà ở Trường Lưu, phường Long Trường, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM làm chủ đầu tư. Tổ công tác đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, sau một năm hoạt động, Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ vướng mắc cho gần 200 dự án. Việc rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc được kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân, đặc biệt với các dự án nhà ở xã hội, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà, giảm tồn đọng pháp lý và góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản.

Phương Uyên