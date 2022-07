Xem xét cấm bay hành khách vi phạm an toàn hàng không

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị lập danh sách hành khách gây rối, vi phạm an toàn, an ninh hàng không để xem xét cấm bay.

Nội dung được nêu trong Chỉ thị về giám sát an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt trong thời gian cao điểm đi lại mùa hè, vừa được Cục Hàng không Việt Nam ban hành. Cục trưởng Đinh Việt Thắng cũng yêu cầu đơn vị quản lý sân bay phát hiện hành khách cố ý không chấp hành quy định an toàn hàng không, báo cáo Cảng vụ xử lý nghiêm.

Một cô gái quay clip tại sân đỗ khi máy bay di chuyển tại sân bay Phú Quốc. Ảnh cắt từ clip.

Các cảng hàng không được giao giám sát an toàn tại khu vực sân bay, nơi có mật độ máy bay hoạt động cao và khu vực hạn chế, để kịp thời ngăn ngừa, khuyến cáo hành khách vô ý thực hiện hành vi có nguy cơ mất an ninh, an toàn. Các tổ bay và nhân viên phục vụ cần hướng dẫn hành khách theo Bảng hướng dẫn an toàn trên tàu bay; phát hiện người chưa tuân thủ để nhắc nhở.

"Tổ bay cần chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm đối với các hành khách không chấp hành quy định", chỉ thị nêu.

Chỉ đạo của Cục Hàng không được đưa ra trong bối cảnh hành khách liên tiếp vi phạm quy định về an toàn hàng không tại một số sân bay. Đơn cử như hành khách cài điện thoại trên cửa sổ máy bay gây nguy cơ cháy nổ; một cô gái áo đen nhún nhảy quay Tiktok khi máy bay đang di chuyển tại sân bay Phú Quốc hồi tháng 6... gây lo ngại về an toàn hàng không.

Anh Duy