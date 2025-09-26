Xem trận derby Madrid trên SCTV

Cuộc đối đầu giữa Atlético Madrid và Real Madrid diễn ra lúc 21h15 ngày 27/9, được phát sóng trên kênh SCTV22 của truyền hình cáp SCTV.

Derby Madrid – cuộc đối đầu giữa Atlético Madrid và Real Madrid thuộc khuôn khổ vòng 7 Laliga EA Sports 2025-2026.

Người hâm mộ tại Việt Nam theo dõi trực tiếp và duy nhất trên kênh SCTV22 của truyền hình cáp SCTV lúc 21h15 ngày 27/9. 30 phút trước trận đấu là chương trình bình luận được lên sóng trực tiếp vào lúc 20h45.

Real Madrid vẫn chứng tỏ vị thế ứng viên số một cho chức vô địch. Đội bóng Hoàng gia khởi đầu mạnh mẽ, biết cách vượt khó ngay cả trong thế trận thiếu người, và đặc biệt là sự tỏa sáng kịp lúc của các ngôi sao hàng đầu. Los Blancos đang chiếm giữ ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng sau 6 vòng đầu tiên.

Trong khi đó, Atlético Madrid khởi đầu chệch choạc nhưng lấy lại sức mạnh nhờ chiến thắng quan trọng trước Villarreal. Đội bóng của HLV Diego Simeone vẫn giữ được bản sắc phòng ngự chặt chẽ, song bài toán duy trì sự ổn định dài hơi vẫn còn bỏ ngỏ.

Real Madrid bước vào trận derby với phong độ cao, ngôi đầu bảng cùng dàn sao tỏa sáng đúng lúc. Ngược lại, Atlético Madrid sau giai đoạn khởi đầu chệch choạc đã dần lấy lại sự tự tin, hứa hẹn mang tới một trận đấu khó lường.

Trong suốt thế kỷ 20, Real Madrid thường chiếm ưu thế với dàn cầu thủ huyền thoại từ Di Stéfano, Butragueno cho đến thế hệ Galácticos 1.0 và 2.0. Tuy nhiên, Atlético chưa bao giờ chịu khuất phục. Những chức vô địch LaLiga, đặc biệt là mùa giải 2013-2014, hay chiến thắng tại trận chung kết Cúp Nhà Vua 2012-2013 ngay trên thánh địa Bernabéu, cho thấy bản lĩnh của đội bóng áo sọc đỏ - trắng.

Từ năm 2011 đến nay, dưới bàn tay Diego Simeone, Atlético Madrid trở thành một trong những đối trọng với đội bóng Hoàng gia. Phòng ngự kỷ luật, tinh thần chiến binh và những trận derby rực lửa giúp họ nhiều lần khiến Real Madrid không ít lần phải "ôm hận". Vì thế derby Madrid không bao giờ mất đi sức hút.

