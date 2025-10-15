Xem Tiktok tìm nhà có đám cưới để ăn trộm tiền mừng

Trung QuốcBị bắt vì ăn trộm 380.000 nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng) tiền mừng cưới, Bành khai chuyên nằm nhà xem Tiktok, tìm hastag "cưới" để biết chỗ nào đang có đám hỷ, đến trộm tiền.

Bành bị bắt hôm 2/10 tại nhà riêng ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, SCMP đưa tin hôm 14/10.

Bành khai đã "săn" các nạn nhân bằng cách xem loạt video về đám cưới trên ứng dụng Douyin - phiên bản TikTok của Trung Quốc. Hắn thấy một video từ ngày 29/9, trong đó một người đàn ông đang cầm những cục tiền lớn khoe trước máy quay. "Con trai tôi sắp kết hôn và chúng tôi sẽ sớm tổ chức tiệc. Chúng tôi cần mua rất nhiều thứ, nên tôi có sẵn một ít tiền mặt đây".

Sự khoe khoang đã trở thành miếng mồi ngon cho Bành. Anh ta nghe kỹ thì thấy giọng một vị khách mời gọi ông chủ tiệc cưới là "ông chủ Lương ở Thiết Sơn".

Tên trộm lần theo video khoe tiền trong đám cưới của gia chủ để đến nhòm ngó tài sản. Ảnh: QQ

Điều này đã thôi thúc tên trộm sử dụng ứng dụng bản đồ để tìm một gia đình họ Lương ở làng Thiết Sơn. Cuối cùng, hắn đến địa chỉ của nạn nhân.

Cùng đêm đó, Bành đội tóc giả, cải trang đến làng Thiết Sơn, đột nhập nhà nạn nhân lấy trộm toàn bộ tiền mặt mừng cưới cất giữ trong một chiếc hộp.

Sáng hôm sau, sau khi phát hiện mất tiền, nạn nhân đã báo cảnh sát. Gia chủ giải thích 380.000 nhân dân tệ không chỉ bao gồm tiền khách mừng các con mà còn cả của hồi môn và quà cưới của con dâu ông. Ông nghi ngờ vụ trộm có thể do một trong những vị khách thực hiện.

Cảnh sát đã hỏi thăm hàng xóm của nạn nhân và xem xét đoạn phim giám sát tại địa phương, trong đó có đoạn phim cho thấy Bành mang theo một chiếc vali và rời khỏi khu vực lúc 4 giờ sáng hôm sau.

Bằng cách xem lại các video giám sát bổ sung, họ có thể lần theo dấu vết chiếc xe của anh ta về nhà. Số tiền bị đánh cắp sau đó được phát hiện trong cửa hàng của vợ anh ta. Bành thú nhận nghiện cờ bạc và đang nợ khoản tiền lớn vì thua bạc.

Anh ta giải thích nhắm vào các gia đình tổ chức đám cưới, vì họ thường giữ tiền mặt ở nhà trong những dịp như vậy.

Bành bị bắt cùng số tang vật. Ảnh: QQ

Số tiền mừng cưới trong mỗi phong bì Bành trộm, có thể dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn nhân dân tệ, tùy thuộc vào mức độ thân thiết giữa khách mời và cô dâu chú rể.

Trước phi vụ này, Bành thú nhận đã trộm từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (75-110 triệu đồng) của hai gia đình khác, cũng vừa tổ chức đám cưới xong.

Hành vi trộm cắp tài sản ở Trung Quốc thông thường có thể bị phạt 3-10 năm tù kèm phạt tiền. Song án có thể tăng lên đến mức tối đa là tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình với các trường hợp nghiêm trọng như đột nhập vào chỗ ở của người khác để cướp; cướp trên phương tiện giao thông công cộng; cướp ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác; gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho người khác trong quá trình cướp; mạo danh quân nhân hoặc cảnh sát để cướp; cướp bằng súng; hoặc cướp tài sản quân sự, tài sản cứu nạn, cứu trợ thiên tai, cứu trợ xã hội.

Hải Thư