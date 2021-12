Xem livestream nhận voucher chục triệu đồng từ BEST Express

BEST Express tiếp tục cùng Shopee dành tặng 10 voucher với tổng giá trị 50 triệu đồng cho các khách hàng may mắn trong dịp sale 12/12.

Bước vào dịp sale cuối cùng trước khi khép lại năm 2021, BEST Express trở lại với chương trình khuyến mãi quen thuộc, mang đến trải nghiệm mua sắm thoải mái cho người dùng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ vận chuyển của BEST trên sàn thương mại điện tử Shopee. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tri ân "Cảm ơn vì sự kết nối" dành cho đối tác, khách hàng và nhân viên của BEST, diễn ra xuyên suốt tháng 12.

Trong lần khuyến mãi này, BEST tiếp tục mang đến 10 voucher mua hàng áp dụng cho nền tảng Shopee. Mỗi voucher trị giá 5 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng, dành cho các khách hàng may mắn khi theo dõi chương trình Shopee Live trong hai khung giờ 12h39 ngày 11/12 và 0h ngày 12/12. Chương trình dành cho mọi đối tượng tham gia. Mỗi voucher có thể sử dụng một lần, không giới hạn giá trị đơn hàng, ngành hàng và ngày khả dụng. Khi thanh toán, voucher sẽ khấu trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng của người nhận.

Khách hàng theo dõi chương trình Shopee Live trong hai khung giờ 12h39 ngày 11/12 và 0h ngày 12/12 có cơ hội nhận voucher mua hàng từ BEST Express. Tổng trị giá đến 50 triệu đồng.

Trong năm nay, BEST đã kết hợp Shopee mang đến nhiều chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng trên nền tảng này với chuỗi hoạt động đa dạng như tặng voucher giá trị lớn, xe hơi, điện thoại iPhone... Các phần quà gửi đến người dùng thay cho lời cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng BEST trong thời gian qua.

"Trong dịp cuối năm này, BEST muốn tiếp tục đem lại những món quà giá trị để khách hàng có thể thoải mái mua sắm cho bản thân và gia đình. Đây là những món quà tri ân sự kết nối, tin tưởng khách hàng dành cho dịch vụ của BEST trong suốt năm qua. Chúng tôi sẽ luôn cải thiện dịch vụ, đồng thời mang đến những ưu đãi tốt hơn trong tương lai để khách hàng và đối tác có thể trải nghiệm dịch vụ tốt nhất", đại diện BEST Express chia sẻ.

Ngoài hoạt động trên nền tảng Shopee, đơn vị còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, thú vị khác. Trong đó có buổi livestream cùng hai nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm và Cát Tường. Họ sẽ đến thăm và tặng quà cho các shop online, đối tác nhượng quyền, trò chuyện cũng nhân viên văn phòng của BEST, cùng khám phá dây chuyền hiện đại tại các trung tâm phân loại...

19h tối 11/12, hai nghệ sĩ tiếp nối hành trình tri ân cùng BEST, ghé thăm trung tâm phân loại hàng hóa tự động hiện đại tại Củ Chi, khám phá dây chuyền và cùng tìm hiểu sâu hơn về quy trình vận hành, cách hoạt động của các băng chuyền... Ngoài ra, thử thách "Chia sẻ hay - Rinh ngay quà BEST" đang diễn ra cho đến hết ngày 18/12 cũng là cơ hội để doanh nghiệp dành tặng những phần quà trị giá hàng chục triệu đồng đến khách hàng.

Lê Dương Bảo Lâm và Cát Tường sẽ có buổi livestream tham quan Trung tâm phân loại Củ Chi vào 19h ngày 11/12.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc thu mua công ty Vincapital Việt Nam, BEST Express không ngừng xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Hiện BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn, nhỏ trên toàn quốc. Công suất xử lý đơn hàng lên đến hơn 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, BEST đã phát triển mô hình nhượng quyền bưu cục với tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống", giúp các nhà đầu tư thử sức khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

