Xe xăng ở Trung Quốc mất gần 50% doanh số sau 5 năm

Tổng sản lượng xe xăng hàng năm giảm từ 17,8 triệu chiếc vào 2020 còn 10,85 triệu chiếc trong 2025, trùng hợp với sự gia tăng xe năng lượng mới.

Thị trường xe con của Trung Quốc ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh số xe sử dụng động cơ đốt trong trong 6 năm qua. Sự thay đổi này trùng hợp với sự thâm nhập của xe năng lượng mới, đạt 59% vào tháng 12/2025, từ đó định hình lại nhu cầu trên các phân khúc thị trường chính, theo báo cáo của Autohome.

Sự sụt giảm doanh số xe sử dụng động cơ đốt trong thể hiện mức giảm khoảng 7 triệu chiếc trong 6 năm, tương đương 39%. Sự dịch chuyển này diễn ra cùng với những thay đổi rộng hơn trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng và sự gia tăng nhanh chóng việc áp dụng hệ thống truyền động điện hóa trên thị trường xe con của Trung Quốc.

Nissan Sylphy - xe xăng bán chạy hàng đầu tại Trung Quốc trong 2025. Ảnh: TMC

Trong số 10 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2025, các thương hiệu liên doanh chiếm phần lớn các vị trí 6-10. Volkswagen Magotan đạt doanh số 202.000 chiếc, tăng 15,6% so với cùng kỳ 2024. Volkswagen Tiguan L bán được khoảng 200.000 chiếc, tăng trưởng 18,9%, trong khi Toyota RAV4 bán được khoảng 200.000 chiếc, tăng trưởng 5,6%. Toyota Camry đạt doanh số gần 210.000 chiếc, tăng trưởng 32%, và Volkswagen Passat đạt gần 230.000 chiếc, giảm 7,7%.

Các thương hiệu Trung Quốc chiếm hai vị trí trong top 5. Geely Xingyue L đạt doanh số 240.000 chiếc, tăng 11%. Geely Boyue bán 230.000 chiếc với mức tăng trưởng 148%, cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong số các mẫu xe động cơ đốt trong hàng đầu.

Ba mẫu xe động cơ đốt trong đầu bảng năm 2025 là Volkswagen Sagitar, Volkswagen Lavida và Nissan Sylphy. Trong đó Sagitar đạt doanh số 256.000 chiếc, Lavida bán 270.000 chiếc với mức giảm 16,2%, và Sylphy đạt doanh số 320.000 chiếc với mức giảm 6,5%.

So sánh lịch sử cho thấy một số mẫu xe động cơ đốt trong hàng đầu đã sụt giảm đáng kể về doanh số trong dài hạn. Nissan Sylphy giảm từ mức đỉnh 538.000 chiếc vào năm 2020 xuống còn 320.000 chiếc vào năm 2025, trong khi Volkswagen Lavida giảm từ gần 500.000 chiếc vào năm 2019 xuống còn 270.000 chiếc vào năm 2025.

Bảng xếp hạng năm 2025 cho thấy vị trí dẫn đầu về doanh số xe động cơ đốt trong vẫn tập trung vào các thương hiệu liên doanh và nội địa đã có chỗ đứng vững chắc, bất chấp sự thu hẹp chung của thị trường.

Mỹ Anh