Xe Volkswagen xuất khẩu từ Trung Quốc đi thế giới, trừ châu Âu

Hãng Đức dự định xuất khẩu xe từ Trung Quốc ra toàn cầu, trừ châu Âu do khác biệt về kiến trúc điện tử và công nghệ phần mềm.

Volkswagen (VW) đang tìm cách tận dụng các bí quyết công nghệ Trung Quốc để cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc ở nước ngoài. Hãng đã bắt đầu xuất khẩu xe chạy xăng sản xuất tại Trung Quốc sang Trung Đông cách đây hơn một tháng, và đang đánh giá xem sản phẩm nào khác sản xuất tại Trung Quốc có thể phù hợp với các thị trường khác, theo Thomas Ulbrich, giám đốc công nghệ của VW Trung Quốc.

Các nhà máy của VW tại Trung Quốc có thể sản xuất cả xe động cơ đốt trong và xe điện. Các điểm đến xuất khẩu bao gồm các nước Đông Nam Á và Trung Á.

Xe điện Volkswagen ID.3 sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Volkswagen

Hãng không có kế hoạch xuất khẩu những chiếc xe sản xuất tại Trung Quốc sang châu Âu do sự khác biệt về kiến trúc điện tử và công nghệ phần mềm cho xe thông minh.

VW đã đầu tư hàng tỷ euro vào trung tâm Hợp Phì như một phần của chiến lược "tại Trung Quốc vì Trung Quốc" nhằm giành lại thị phần từ các đối thủ Trung Quốc.

Đồng thời, hãng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng ở nước ngoài khi các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc ngày càng tìm cách mở rộng để thoát khỏi cuộc chiến giá cả khốc liệt và tình trạng dư thừa công suất trong nước.

VW cũng cho biết họ đã đạt được một cột mốc quan trọng khi giờ đây có thể phát triển đầy đủ các nền tảng xe mới và công nghệ chủ chốt với tất cả các quy trình phê duyệt bên ngoài nước Đức. Việc phát triển một mẫu xe điện mới tại Trung Quốc có thể tiết kiệm chi phí tới 50% so với các nơi khác do quy mô công nghệ và nhà cung cấp sẵn có tại quốc gia này.

VW cũng sẽ sớm bán những chiếc xe được phát triển trên kiến trúc điện tử hàng đầu do Trung Quốc phát triển - một sơ đồ kỹ thuật của các thành phần bao gồm bộ điều khiển và chip quyết định khả năng phần mềm của xe - ra bên ngoài Trung Quốc, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Hiện nay tại Trung Quốc, VW có các liên doanh với các hãng Trung Quốc khác nhau, vì thế có nhiều nhà máy sản xuất khác nhau. Liên doanh SAIC-VW và liên doanh FAW-VW đều có 5 nhà máy.

Mỹ Anh (theo Reuters)