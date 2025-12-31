Xe Volkswagen hút khách thủ đô nhờ thiết kế và công nghệ

Teramont President, Teramont X, Golf, Viloran thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025.

Là hãng Đức duy nhất tại Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam (Vietnam Mobility Show - VnMS) 2025, Volkswagen tạo điểm nhấn với dàn xe nhập khẩu ở nhiều phân khúc khác nhau. Trong không gian đơn giản nhưng tinh tế, thương hiệu châu Âu trình làng 4 dòng xe, gồm Teramont X, Teramont President, Viloran và đặc biệt là tân binh hatchback Golf.

Anh Phùng Thanh Mỹ (Long Biên, Hà Nội) cho biết mục đích đến VnMS chủ yếu để trải nghiệm chiếc Teramont President 6 ghế. "Xem qua hình thì khá thích, nhưng tôi muốn xem thực tế để xem có chốt mua hay không", anh Mỹ nói thêm.

Teramont President là một bất ngờ thú vị của Volkswagen tại VnMS năm nay. Xe về Việt Nam trong quý cuối 2025 nhưng không truyền thông rộng rãi. Xe có thiết kế tương đồng với Teramont X nhưng nội thất khác biệt, tập trung cho hành khách ở hàng ghế thứ hai với phong cách thương gia.

Ở Teramont President, hai hàng ghế giữa tách biệt, đi kèm các tính năng thông hơi, tựa lưng, massage, bệ đỡ chân... Phiên bản này hướng đến các doanh nhân hoặc các gia đình ưu tiên tiện nghi khi di chuyển đường dài.

Ngoài Teramont President, khu trưng bày Volkswagen còn có Golf, chiếc hatchback cỡ B+ nhập khẩu từ Đức. Sự quan tâm của khách không chỉ xem mà còn mong muốn trải nghiệm trên sa hình hay đường trường với dòng xe này.

Viloran vẫn là ngôi sao của Volkswagen với đóng góp doanh số lớn nhất cho hãng Đức. Nhiều khách hàng gia đình soi xét kỹ mẫu MPV cao cấp của Volkswagen, bất ngờ với độ rộng và tiện nghi đi kèm.

Trong những ngày cuối năm, cùng các hoạt động ở triển lãm VnMS, Volkswagen còn triển khai chương trình khuyến mãi cho mẫu Touareg. Hãng ưu đãi 330 triệu đồng cho khách mua mẫu SUV đầu bảng Touareg phiên bản Elegance trong giai đoạn 27-31/3/2026.

