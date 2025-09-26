Xe VinFast có thể trang bị ADAS cấp 2 do hãng tự phát triển

Hệ thống an toàn chủ động cấp độ 2 do VinFast tự phát triển sẽ áp dụng cho các dòng xe phổ thông của hãng trong thời gian tới.

Hệ thống ADAS L2 (cấp độ 2) của VinFast phát triển gồm các tính năng cốt lõi như kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động. Những tính năng này sẽ được trang bị đồng loạt cho các dòng xe phổ thông của VinFast trong thời gian tới, theo thông báo từ Viện trưởng Viện nghiên cứu ADAS/AD, Nguyễn Văn Dương.

Ông Dương cũng cho biết đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển công nghệ lái bán tự động (ADAS L2+), mở ra khả năng tích hợp các tính năng nâng cao như đỗ xe tự động, triệu tập xe, hay điều hướng trên cao tốc ở chế độ Autopilot.

Trong giai đoạn tiếp theo (2026-2027), Viện sẽ hướng tới mục tiêu ứng dụng ADAS L2++ và L3 cho xe thương mại, giúp mở rộng khả năng lái tự động từ đường cao tốc cho đến các môi trường đô thị phức tạp. Công nghệ sẽ tích hợp bản đồ độ phân giải cao, huấn luyện AI quy mô lớn với dữ liệu đặc thù theo khu vực, cùng nền tảng nhận diện hợp nhất được tối ưu hóa cả về chi phí và hiệu năng.

SUV điện VF 8. Ảnh: Lương Dũng

Mục tiêu dài hạn (giai đoạn 2027-2029) là tự lái cấp độ 4, tại các khu đô thị thông minh được kiểm soát, trước khi mở rộng phạm vi ứng dụng ra toàn cầu, tới các thị trường Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và quy định quốc tế.

Được thành lập từ bộ phận phát triển công nghệ ADAS vào tháng 4/2024, Viện Nghiên cứu ADAS/AD là trung tâm R&D toàn cầu của VinFast, đặt tại Đức. Các thành viên của viện này là những chuyên gia trong các mảng ADAS, lái xe tự động, thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo và robot...

Mỹ Anh