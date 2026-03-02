Một số thành phố Mỹ đang sử dụng Cimline P5, xe vá ổ gà một người lái, để sửa nhanh mặt đường và giảm tai nạn giao thông.

Sử dụng công nghệ DuraPatcher, xe Cimline P5 do công ty Mỹ Cimline chế tạo có thể vá một ổ gà trong hai phút bằng cách phun nhựa đường. Tại thành phố Amarillo, bang Texas, nhà chức trách địa phương cho biết cỗ xe giúp tăng số ổ gà vá trung bình mỗi ngày từ 20 lên 146. Con đường được sửa có thể nhanh chóng hoạt động trở lại, giúp tài xế không phải chờ đợi lâu hay đi vòng.

Cỗ xe cũng được đánh giá là giải pháp lâu dài cho vấn đề ổ gà của thành phố Akron, bang Ohio. "Chúng tôi sẽ không phải quay lại trong 3-6 tháng để vá cùng một ổ gà nữa", Anthony Dolly, Phó giám đốc Sở Công trình Công cộng Akron, nói với News 5 Cleveland.

Cimline P5 gồm vòi phun lớn nối với xe tải, chở khoảng 10 tấn vật liệu vá đường, đủ để lấp nhiều ổ gà trong một ngày. Vòi phun có thể gập lại và ép sát vào khung gầm xe tải, chỉ vươn ra khi cần.

Quá trình lấp ổ gà gồm ba bước. Đầu tiên, vòi phun được đặt cách hố khoảng 23-30 cm. Máy nén tích hợp sẽ thổi luồng khí tốc độ cao nhằm loại bỏ mảnh vụn và nước gây cản trở việc sửa chữa. Tiếp theo, hỗn hợp nhựa đường lỏng trong bể chứa dung tích 1.135 lít được làm nóng rồi phun lên thành và đáy hố. Cuối cùng, một lớp cốt liệu khô được phủ lên bề mặt để ngăn bánh xe dính phải dung dịch còn ướt.

Xe vá ổ gà trong hai phút Xe vá ổ gà Cimline P5. Video: YouTube/Industrial Machine

Người lái vận hành Cimline P5 bằng cần điều khiển lớn gồm bốn nút bấm nhiều màu. Cabin cũng trang bị màn hình kỹ thuật số theo dõi dữ liệu công việc, các thông số đo lường, số ổ gà đã xử lý và tổng số giờ hoạt động. Do chỉ cần một người vận hành và không yêu cầu sử dụng nhiều máy móc hạng nặng trên đường, giải pháp này giúp tiết kiệm nhân lực, đồng thời được đánh giá là an toàn.

Tuy nhiên, giới chức thành phố Akron nói với Akron Beacon Journal rằng họ có hai xe vá ổ gà và phải chi 300.000 USD cho mỗi chiếc. Mức giá này không rẻ và có thể là trở ngại khi triển khai quy mô lớn. Thêm vào đó, một số người dân ở khu vực triển khai Cimline P5 nhận xét, chiếc xe gặp khó khăn trong việc san phẳng bề mặt sau khi lấp ổ gà, dẫn đến những chỗ gồ ghề trên đường.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Popular Science)