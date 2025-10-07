Xe tuần tra không người lái của cảnh sát Mỹ

Mẫu PUG (Police Unmanned Ground) tự tuần tra các khu vực có nguy cơ cao và báo cáo về trung tâm nhờ công nghệ AI và lái xe tự động.

Policing Lab - phòng thí nghiệm tập trung vào việc cải thiện hoạt động cảnh sát thông qua đổi mới, nghiên cứu và thực hành - cùng Văn phòng cảnh sát trưởng Miami-Dade ra mắt mẫu xe tuần tra không người lái. PUG được giới thiệu là "phương tiện tuần tra tự động đầu tiên của quốc gia".

Mặc dù về mặt kỹ thuật chỉ là một chiếc xe, Policing Lab cho biết PUG là một "nhân tố nhân lực" giúp cải thiện hiệu quả, tăng cường an toàn và mở rộng nguồn lực cho cảnh sát.

Giám đốc điều hành của công ty, Marjolijn Bruggeling, cho biết PUG "nâng cao nhận thức tình huống, tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và giải phóng cảnh sát để tập trung vào khía cạnh phức tạp và con người của công việc cảnh sát".

PUG trang bị camera 360, hệ thống ảnh nhiệt, máy đọc biển số xe, và bệ phóng drone trên nóc. Ảnh: Policing Lab

Policing Lab không tiết lộ nhiều về bản thân chiếc xe, nhưng nó được thiết kế dựa trên mẫu Ford Police Interceptor Utility nổi tiếng và trang bị công nghệ lái tự động từ Perrone Robotics. Điều này cho phép xe tuần tra "các khu vực dễ xảy ra tội phạm, đóng vai trò răn đe rõ ràng".

Quan trọng hơn, PUG là một phương tiện giám sát di động vì trang bị nhiều loại camera và hệ thống ảnh nhiệt, bên cạnh khả năng đọc biển số xe và bệ phóng drone trên nóc, cũng như các công cụ sinh trắc học trong xe. Thiết bị này cung cấp thông tin theo thời gian thực cho cơ quan chức năng cũng như cảnh báo khi tìm thấy một số biển số xe nhất định, có nghĩa PUG có thể giúp tìm kiếm xe bị đánh cắp và gọi cảnh sát đến hỗ trợ.

PUG là một khái niệm thú vị, nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu. Phương tiện này sẽ xuất hiện tại các sự kiện công cộng, và phản hồi của cộng đồng sẽ được thu thập trước khi xem xét triển khai rộng rãi hơn.

Chương trình thí điểm sẽ diễn ra trong một năm, tập trung vào các kết quả như thời gian phản ứng nhanh hơn, khả năng răn đe mạnh mẽ hơn, an toàn cho cảnh sát được cải thiện và niềm tin của công chúng được củng cố.

Mỹ Anh (theo Miami New Times)