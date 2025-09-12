Xe tuần tra bị đâm trúng, cảnh sát mắc ngược trên thành cầu

MỹSau va chạm với một xe đầu kéo, một cảnh sát kẹt chân giữa xe tuần tra và thành cầu, một người treo ngược lơ lửng phía bên ngoài.

Hai cảnh sát mắc kẹt khi xe tuần tra đâm vào thành cầu Hai cảnh sát mắc kẹt được giải cứu. Video: KHOU 11

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Lubbock, Texas, hai cảnh sát đang giúp đỡ một tài xế bị mắc kẹt trên đường liên bang 27 thì một chiếc xe đầu kéo va chạm với xe tuần tra, khiến cả hai bị kẹt vào lan can, hôm 8/9.

Cả hai đều bị kẹt ở chân. Một người ngồi trên thành cầu, trong khi một bị treo ngược, chúi đầu xuống phía đường bên dưới.

Xe tuần tra bị xe đầu kéo xé toạc bên sườn trái. Ảnh: Lubbock County Sheriff's Office

Các tài xế khác đi ngang qua vội chạy tới hỗ trợ. Có người dùng thang để đẩy người bị treo lơ lửng lên trên, cùng lúc người khác dùng xe kéo chiếc xe tuần tra đã hư hỏng nặng khỏi vị trí.

Cả hai cảnh sát đều được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Một người khác cũng bị thương nhẹ trong vụ tai nạn.

Đơn vị điều tra Sở Cảnh sát Lubbock đang điều tra để xác định chính xác nguyên nhân khiến chiếc xe đầu kéo đâm vào xe tuần tra đang đỗ. Trong buổi họp báo của cảnh sát trưởng, hình ảnh xe tuần tra cho thấy phía bên tài xế bị rách toạc, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của vụ tai nạn.

Mỹ Anh (theo WKRC-TV)