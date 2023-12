Ấn ĐộCông ty khởi nghiệp Minus Zero phát triển zPod, một phương tiện giao thông công cộng tự lái có trí óc riêng.

Xe tự lái hoạt động nhờ công nghệ mô phỏng não người zPod chạy thử trên đường. Video: Minus Zero

zPod được mô tả là phương tiện tự động đầu tiên của Ấn Độ, sản xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo do chính Minus Zero tạo ra. Nói cách khác, họ xây dựng phần mềm AI dạy zPod cách tự lái. Trên thực tế, họ sáng tạo AI với khả năng tính toán chủ chốt rút ra từ cách bộ não hoạt động, Design Boom hôm 12/12 đưa tin.

Phần mềm AI của Minus Zero lấy cảm hứng từ quá trình não người xử lý thông tin bằng neuron. Đổi lại, AI tìm cách mô phỏng cách bộ não xử lý vấn đề, sau đó đóng góp vào hoạt động học hỏi, nhận thức hành vi, thích nghi, trí nhớ tình tiết và ra quyết định của zPod. Theo nhóm nghiên cứu, thông qua thiết kế AI dựa trên não người, phương tiện tự lái có thể quyết định chạy tới đâu và bằng cách nào, cách tránh chướng ngại vật và tai nạn trên đường cũng như cách xử lý khi đối mặt vấn đề trên đường, so với phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán máy tính. Vào tháng 8/2023, Minus Zero để zPod chạy thử nghiệm trên đường và tự chở hành khách.

Từ phần mềm AI, Minus Zero phát triển True Vision Autonomy, hệ thống lắp đặt trên mẫu xe tự lái zPod. Hệ thống này không chỉ có thể mở rộng quy mô mà còn hoạt động trong nhiều tình huống khác nhau. Để tự lái, zPod sử dụng camera thay cho cảm biến nhằm quan sát và hiểu rõ con đường cùng tình huống xung quanh. Hệ thống tự động gồm cả phần mềm và phần cứng, được thiết kế để hoạt động theo thời gian thực, nhờ đó zPod có thể ra quyết định nhanh chóng trong lúc tự lái. Minus Zero cho biết công nghệ tập trung vào độ an toàn, đặc biệt là tình huống khẩn cấp, đảm bảo hành khách không gặp nguy hiểm.

zPod cũng tích hợp hệ thống GPS nhằm mục đích định vị. Khi camera quét môi trường xung quanh, phương tiện có thể thu được hình ảnh 360 độ, qua đó dự đoán có tiếp tục chạy về phía trước hay dừng lại nhường đường cho xe khác. Ngay khi camera chụp ảnh trong thời gian thực và đánh giá xung quanh, hình ảnh được xử lý bởi hệ thống máy tính nằm ở ghế ngồi.

Minus Zero cho biết họ lắp đặt hai hệ thống xử lý trên xe, hệ thống chủ động giúp phương tiện tự lái hoàn toàn trong khi hệ thống dự phòng ra quyết định trong trường hợp hỏng hóc trên đường hoặc trục trặc động cơ. zPod có thể chở 4 hành khách ngồi đối diện nhau ở hai bên trên bộ ghế êm ái.

An Khang (Theo Design Boom)