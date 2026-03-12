Xe Trung Quốc tăng giá vì bùng nổ AI

Cuộc chiến tài nguyên giữa ngành công nghiệp ôtô và AI làm tăng nhu cầu chip nhớ, cùng sự không chắc chắn trong khai thác lithium khiến giá xe tăng.

Mẫu Zeekr 007 GT nâng cấp dự kiến tăng 5.000-8.000 nhân dân tệ (700-1.200 USD) khi ra mắt vào quý II. Việc điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh chi phí chip bán dẫn và pin lithium tăng cao.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng giá bao gồm áp lực chi phí kép mà ngành công nghiệp ôtô đang phải đối mặt. Ngành công nghiệp AI đang bùng nổ làm tăng đáng kể nhu cầu về chip nhớ, đẩy giá bán dẫn lưu trữ cho ôtô lên cao. Đồng thời, sự không chắc chắn trong ngành khai thác lithium dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung pin điện và chi phí tăng cao.

Ngoài ra, phiên bản nâng cấp của Zeekr 007 GT trải qua một số cập nhật kỹ thuật, bao gồm việc chuyển từ kiến trúc điện áp cao 800 V sang 900 V, càng thêm lý do cho việc điều chỉnh giá.

Mẫu Zeekr 007 GT tại đại lý ở Trung Quốc. Ảnh: GFFR

Mẫu Zeekr 007 GT hiện tại, ra mắt vào tháng 4/2025, có giá khởi điểm là 202.900 nhân dân tệ (27.200 USD). Phiên bản nâng cấp sẽ trang bị chip hỗ trợ lái xe Nvidia Drive Thor-U với bộ nhớ DDR5X, một linh kiện đang khan hiếm, làm tăng thêm áp lực về giá thành.

Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, kể từ nửa cuối năm 2025, giá bộ nhớ DDR5 được sử dụng trong DRAM dành cho ôtô đã tăng vọt 300%.

Việc điều chỉnh giá của Zeekr không phải là trường hợp cá biệt. Vào ngày 5/3, thương hiệu cao cấp Exeed của Chery trở thành nhà sản xuất ôtô đầu tiên trong năm 2026 thông báo tăng giá, nâng giá chính thức của mẫu ET5 210 Laser Radar Intelligent Luxury Edition lên 5.000 nhân dân tệ (700 USD). FAW Bestune cũng làm theo với việc tăng giá 2.000-5.000 nhân dân tệ (300-700 USD) đối với mẫu Yueyi 03.

Theo các giám đốc điều hành trong ngành, áp lực chi phí không chỉ giới hạn ở chip. Giá lithium carbonate đã tăng vọt 75.000-170.000 nhân dân tệ (10.900-24.600 USD) mỗi tấn, trong khi đồng, nhôm và các kim loại quý khác cũng tăng giá đáng kể. Sự kết hợp giữa gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và việc sản xuất xe điện ngày càng tăng làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng cung cầu.

"Nếu người tiêu dùng muốn mua xe, tôi khuyên nên làm càng sớm càng tốt", ông Lu Fang, chủ tịch của Voyah, thương hiệu hạng sang của Dongfeng, cho biết vào ngày 10/3. Ông giải thích rằng nhiều yếu tố, bao gồm giá nguyên liệu đầu nguồn tăng cao, sự thay đổi mô hình cung ứng và cạnh tranh với ngành công nghiệp AI về các nguồn lực cốt lõi, chắc chắn sẽ làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất và cuối cùng sẽ phản ánh vào giá bán lẻ.

Các nhà phân tích ngành cho biết, chỉ riêng chip nhớ đã làm tăng thêm 1.000-3.000 nhân dân tệ (150-450 USD) vào chi phí của mỗi chiếc xe năng lượng mới - đủ để xóa sạch toàn bộ lợi nhuận của các mẫu xe phổ thông và xe cao cấp tầm trung.

Không giống như tình trạng thiếu chip năm 2021, các chuyên gia mô tả tình hình hiện tại là một "cuộc chiến tài nguyên" giữa ngành công nghiệp ôtô và trí tuệ nhân tạo. Bộ nhớ băng thông cao (HBM) chuyên dụng cho AI mang lại cho các nhà sản xuất chip biên lợi nhuận lên đến 65%, cao hơn nhiều lần so với bộ nhớ dành cho ôtô, khiến chip ôtô trở thành ưu tiên thấp hơn đối với các nhà sản xuất.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu chip có thể bắt đầu làm gián đoạn sản xuất ôtô toàn cầu ngay từ quý II năm nay, với các nhà sản xuất xe điện phụ thuộc nhiều vào chip tiên tiến sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, CLS)