Xe Toyota và Honda sản xuất ở Mỹ có thể nhập khẩu vào Nhật

Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đang cân nhắc nhập khẩu xe do chính họ sản xuất tại Mỹ để ứng phó với chính sách thuế quan.

Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản có thể sớm bắt đầu đưa một số lượng lớn xe bán tải và SUV sản xuất tại Mỹ về nước. Các mẫu như Toyota Tundra, Nissan Frontier và Honda Ridgeline đang được xem xét như những mẫu xe nhập khẩu tiềm năng vào Nhật Bản, một động thái nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại với Mỹ. Ý tưởng này đang nhận được sự quan tâm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đạt "thỏa thuận lớn nhất lịch sử" với Nhật Bản. Theo đó, thuế đối ứng mới áp dụng với nước này chỉ là 15%.

Các nhà sản xuất ôtô Mỹ thường gặp khó khăn trong việc bán xe tại Nhật Bản, một phần vì xe của họ thường quá lớn so với những con đường chật hẹp và thường xuyên tắc nghẽn tại quốc gia Đông Á. Nhật Bản vốn sản sinh ra dòng kei-car, loại xe nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt để phù hợp với các thành phố đông đúc và quy định nghiêm ngặt về kích thước.

Mẫu bán tải Toyota Tundra sản xuất ở Mỹ tại một đại lý chuyên nhập khẩu xe ở Nhật. Ảnh: Toridex

Tuy nhiên, chủ tịch hội đồng quản trị Toyota, Akio Toyoda, bày tỏ mong muốn nhập khẩu một số mẫu xe lớn nhất của hãng sản xuất tại Mỹ vào Nhật Bản, bao gồm cả bán tải Tundra, một động thái có thể giúp giảm bớt áp lực chính trị từ Tổng thống Trump, người đang thúc đẩy việc mở rộng thị trường ôtô và bán tải Mỹ vào Nhật Bản.

Điều này có thể chỉ xảy ra nếu người tiêu dùng Nhật Bản sẵn sàng mua xe. Trong bài phát biểu gần đây với Nikkei Asia, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, Masanori Katayama, nói: "Chúng tôi không thể bán được xe trừ khi người tiêu dùng muốn mua, nhưng nếu có những chiếc xe hấp dẫn người tiêu dùng, thì đó cũng không phải là ý tưởng tồi".

Trong giai đoạn tháng 1-7, hơn 60.000 xe sản xuất ở nước ngoài của các thương hiệu Nhật Bản đã được nhập khẩu vào nước này. Phần lớn trong số này đến từ Ấn Độ, nơi Suzuki sản xuất mẫu SUV Fronx và Jimny Nomade. Ngoài ra, Honda đang nhập khẩu các mẫu SUV cỡ nhỏ từ Ấn Độ.

Tuy nhiên, việc đưa các mẫu xe sản xuất tại Mỹ vào Nhật Bản vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Nhà phân tích Yoshiaki Kawano của S&P Global Mobility lưu ý rằng chi phí sản xuất cao hơn và tỷ giá hối đoái biến động đã đẩy giá xe sản xuất tại Mỹ lên mức cao nên khó có thể đạt được doanh số tương đương với xe nhập khẩu từ Ấn Độ.

"Xe sản xuất tại Mỹ đắt đỏ do chi phí sản xuất và tỷ giá hối đoái, nên không thể kỳ vọng doanh số ngang với xe sản xuất tại Ấn Độ", ông nói. "Không phải là Nhật Bản không có nhu cầu đối với những mẫu xe cỡ lớn vốn được ưa chuộng tại Mỹ. Nếu chúng có thể tạo dựng hình ảnh Mỹ, chúng có thể được bán với giá cao".

Kawano cho rằng các mẫu xe như Honda Ridgeline, Nissan Frontier, Toyota Tundra và Toyota Sienna cũng là những ứng viên tiềm năng.

Mỹ Anh