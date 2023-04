Xe tông vào vách núi 'chở quá tải, khả năng hư phanh'

Nguyên nhân ban đầu khiến xe đâm vào vách núi là chở quá tải, khả năng hư phanh, đi vào đoạn đường cua gấp, theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên.

Thông tin được đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết chiều 3/4, liên quan vụ tai nạn xe tải làm 4 người chết, 5 người bị thương nặng vào sáng cùng ngày ở xã An Mỹ, huyện Tuy An.

"Chúng tôi đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, kịp thời cảnh báo tài xế đi trên tuyến này", ông Tuấn nói, cho biết cách hiện trường 100 m, hơn hai tháng trước đã xảy ra vụ tai nạn làm hai người chết. Ở đường này, cơ quan chuyên môn đã lắp đặt các gờ giảm tốc, biển cảnh báo, song một số tài xế chưa chấp hành, dễ xảy ra tai nạn.

Hiện trường tai nạn, sáng 3/4. Ảnh: Bùi Toàn

Trước đó, lúc 9h30 hôm nay, xe tải biển Quảng Bình do Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi) cầm lái, chở dưa hấu đã gặp nạn khi đổ dốc trên đường ĐT 643 ở xã An Mỹ (huyện Tuy An). Vụ tai nạn làm ba người tử vong trong cabin, một người chết tại bệnh viện và 5 người bị thương nặng.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Phú Yên xác định, xe tải đến đây thu mua dưa, sau đó chở ra bán ở Hải Dương. Lúc đầu trên xe có ba người (gồm hai tài xế và em gái của chủ hàng). Sau đó, 6 người khác xin đi nhờ xuống quốc lộ, được xếp ngồi ở hai dãy ghế phía sau trong cabin.

Theo dữ liệu đăng kiểm, ôtô bị nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042. Xe có trọng tải gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất vào ngày 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ôtô chỉ được phép chở hai người.

Hiện, 5 nạn nhân bị thương điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ đã đến thăm các bệnh nhân. Phía tỉnh đã có kinh phí hỗ trợ 9 nạn nhân, đề nghị bệnh viện tập trung nhân lực cứu những người bị thương, tìm cách liên hệ người thân các nạn nhân.

Có mặt tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Lành (trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết bà là người thuê ba nạn nhân trong vụ tai nạn tham gia bốc dưa lên xe ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) với giá 200.000 đồng mỗi lần. Công việc thường từ 1h và kết thúc lúc 7h. Sau khi xong việc, nhóm thợ đi nhờ xe chở dưa một đoạn để ra quốc lộ đón xe về quê.

Bà Tuyết buồn bã ngồi chờ nhận thi thể chồng tại nhà đại thể Bệnh viện tỉnh Phú Yên. Ảnh: Bùi Toàn

Còn bà Nguyễn Thị Tuyết, quê Bình Định, ngồi thẫn thờ chờ làm thủ tục nhận thi thể chồng tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Bà cho biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có ba con nhỏ. Hàng ngày chồng đi theo xe bốc dưa kiếm tiền lo cho các con ăn học.

Bùi Toàn