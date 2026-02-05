Xe thể thao Mazda MX-5 mở bán, giá dự kiến 1,359 tỷ đồng

Mazda MX-5 bản mui mềm nhận đặt cọc tại Việt Nam, có số sàn và tự động, dự kiến giao tháng 5, giá 1,359 tỷ đồng.

Mazda Việt Nam thông báo mẫu roadster Mazda MX-5 chính thức nhận đặt hàng từ ngày 5/2. Theo thông tin từ các đại lý, phiên bản phân phối tại Việt Nam là bản mui mềm (soft-top), với hai tùy chọn hộp số gồm số sàn và số tự động.

Khách mua được tư vấn đặt cọc khoảng 30-50 triệu đồng, thời gian nhận xe dự kiến trong tháng 5. Giá bán hiện chưa được Mazda Việt Nam công bố chính thức, tuy nhiên các tư vấn viên cho biết giá dự kiến là 1,359 tỷ đồng.

Mazda MX-5 bản mui mềm trưng bày tại một đại lý ở TP HCM. Ảnh: Hồ Tân

MX-5 có kích thước tổng thể 3.915 x 1.735 x 1.240 mm, trục cơ sở 2.310 mm, cấu hình 2 chỗ, dẫn động cầu sau (RWD). Động cơ 2.0 cho công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn 205 Nm. Hệ thống treo tay đòn kép phía trước và liên kết đa điểm phía sau.

Trang bị nổi bật gồm đèn LED thích ứng, ghế da Nappa có sưởi, màn hình trung tâm 8,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 9 loa. Gói an toàn có ABS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh thông minh trước và sau.

Ra mắt lần đầu năm 1989, Mazda MX-5 (còn gọi là Miata ở một số thị trường) là mẫu roadster hai chỗ nhỏ gọn, tập trung vào cảm giác lái. Với hơn 1,2 triệu xe bán ra toàn cầu, MX-5 hiện được Guinness World Records công nhận là xe thể thao mui xếp gọn hai chỗ bán chạy nhất thế giới. Tại Việt Nam, một số lượng ít MX-5 phiên bản mui cứng RF đã được nhập khẩu qua các công ty tư nhân trong những năm qua.

Hồ Tân