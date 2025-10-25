Xe thang Đức bất ngờ nổi tiếng vì vụ cướp bảo tàng Louvre

Doanh nghiệp sản xuất xe thang ở Đức bất ngờ nổi tiếng khắp thế giới sau khi sản phẩm được dùng trong vụ cướp táo tợn ở bảo tàng Louvre.

Công ty Bocker Maschinenwerke GmbH, có trụ sở tại thị trấn Werne gần Dortmund, nhanh chóng biến tình huống hy hữu khi xe thang của họ được dùng trong vụ cướp bảo tàng Louvre ngày 19/10 thành cơ hội quảng bá thương hiệu.

Một ngày sau sự việc làm chấn động nước Pháp, công ty Đức đăng video quảng cáo với dòng khẩu hiệu đầy ẩn ý trên Facebook và Instagram: "Khi bạn cần di chuyển thật nhanh".

Bài viết kèm hình ảnh chiếc xe thang nâng hàng Agilo mà nhóm cướp dùng để leo lên cửa sổ tầng một bảo tàng, đột nhập và lấy đi nhiều báu vật trị giá khoảng 88 triệu euro (hơn 102 triệu USD). Theo mô tả của Bocker, thiết bị này có thể nâng "tới 400 kg kho báu với tốc độ 42 m/phút, êm như một lời thì thầm bên tai".

Khoảnh khắc nghi phạm tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre Khoảnh khắc nhóm nghi phạm tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre bằng xe thang của công ty Bocker, trong video công bố ngày 23/10. Video: X/PasLeTemps75

Ban đầu, giám đốc marketing Julia Scharwatz và chồng là tổng giám đốc Alexander Bocker, thế hệ thứ ba trong gia tộc điều hành công ty, cảm thấy "sửng sốt" khi sản phẩm xuất hiện trong vụ cướp. Tuy nhiên, sau khi biết không ai bị thương, hai người bắt đầu đùa vui và nghĩ ra khẩu hiệu quảng cáo mới.

"Sau bản tin buổi tối, rất nhiều nhân viên, đối tác, khách hàng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ: phải chớp thời cơ thôi", Scharwatz kể. Chiến dịch quảng cáo đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Chiến dịch quảng cáo của Bocker nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Trong khi bình thường bài đăng của họ chỉ đạt 15.000-20.000 lượt xem, lần này quảng cáo đạt tới 1,7 triệu lượt. "Tôi không nghĩ nó lại lan truyền dữ dội như vậy. Phản ứng chủ yếu là tích cực, dù có người cho rằng đùa hơi ác ý", Scharwatz cho biết.

Chiếc xe thang được nhóm cướp sử dụng để đột nhập bảo tàng Louvre sáng 19/10. Ảnh: AFP

Chiếc thang Agilo từng được Bocker bán năm 2020 cho một công ty khu vực Paris chuyên cho thuê thiết bị. Theo Scharwatz, nhóm cướp đã mượn thang với vỏ bọc "trải nghiệm sản phẩm" rồi đánh cắp nó để thực hiện vụ đột nhập chớp nhoáng ở Louvre.

Một người dùng Facebook viết: "Bộ phận marketing của Bocker xứng đáng được tăng lương". Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng đây là một hình thức "hài đen", đùa cợt không phù hợp với bối cảnh nước Pháp vẫn còn bàng hoàng vì mất đi nhiều báu vật quốc gia.

Công ty Bocker, thành lập năm 1958, hiện có khoảng 600 nhân viên. Đại diện hãng nói chưa rõ hiệu quả kinh doanh sau chiến dịch, nhưng họ đã nhận được vài yêu cầu mua thang mới trong tuần qua.

Thanh Danh (Theo Guardian, AP)