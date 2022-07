MỹTesla dự kiến ra mắt mẫu xe điện tích hợp hệ điều hành thiết kế riêng dành cho việc chơi game trong tháng 8 tới.

Trong tuần qua, giám đốc điều hành của Tesla, Elon Musk nói rằng hãng đang tiến gần hơn đến việc tích hợp Steam và dự kiến trình diễn công nghệ này trong tháng 8. Steam là hệ điều hành do hãng game chiến thuật của Mỹ là Valve phát triển.

Hãng xe điện Mỹ vốn được biết đến với với việc đầu tư mạnh tay vào các trò chơi video tích hợp trong hệ thống thông tin giải trí của xe. Tesla có riêng một đội kỹ sư phần mềm ở Seattle (bang Washington) và chuyên phát triển các trò chơi video. Hãng cũng vừa bắt đầu thành lập một đội ngũ tương tự ở Austin (bang Texas).

Xe Tesla sắp biến thành máy chơi game di động Một số trò chơi điện tử có thể chơi trên xe Tesla. Video: Tesla Owners Silicon Valley

Nền tảng mà Tesla đã phát triển có tên Tesla Arcade với sự hợp tác của các hãng phát hành trò chơi điện tử để đưa video game lên ôtô. Danh sách trò chơi trên xe Tesla gồm game đua xe Beach Buggy Racing, game nhập vai hành động như Cat Quest, Cuphead, Cyberpunk 2077, Fallout Shelter, The Witcher 3, game bắn súng Missile Command, game nông trại Stardew Valley, game chắn bóng Super Breakout, game chiến lược The Battle of Polytopia.

Tuy nhiên, việc cho phép chơi game trên ôtô của Tesla từng gây nhiều tranh cãi. Thậm chí, 580.000 chiếc Tesla gồm cả 4 dòng sản phẩm được bán từ 2017 bị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) điều tra khả năng "khiến tài xế phân tâm và tăng nguy cơ tai nạn". Theo đó, tính năng "Passenger Play" thậm chí cho phép tài xế chơi game cả khi đang lái xe.

Dự kiến hệ điều hành Steam bản thử nghiệm trên xe Tesla sẽ được giới thiệu trong tháng 8 tới.

Mỹ Anh (theo Electrek)