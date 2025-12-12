Xe Tesla ở Hàn Quốc có thể tự lái, Hyundai gặp bất lợi

Tesla bắt đầu triển khai hệ thống Full Self-Driving theo tiêu chuẩn của Mỹ tại Hàn Quốc, trong khi Hyundai vẫn phải theo quy định nghiêm ngặt hơn.

Thỏa thuận thương mại Hàn - Mỹ trong năm nay đã bãi bỏ giới hạn 50.000 xe đối với ôtô sản xuất tại Mỹ nhập khẩu vào Hàn Quốc theo tiêu chuẩn an toàn của Mỹ. Với việc gỡ bỏ giới hạn này, Tesla đối mặt với ít rào cản pháp lý hơn so với Hyundai, vốn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn của Hàn Quốc. Điều này có thể thúc đẩy sự chuyển dịch của người tiêu dùng sang Tesla và nới rộng khoảng cách với Hyundai trong cuộc đua xe tự lái.

Hệ thống lái tự động hoàn toàn (Full Self-Driving - FSD) của Tesla là hệ thống lái tự động cấp độ 2, nghĩa là người lái vẫn phải tập trung ngay cả khi xe tự động điều khiển vô-lăng, tốc độ, chuyển làn, lập kế hoạch lộ trình và đỗ xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, trách nhiệm vẫn thuộc về người lái.

Tesla Cybertruck tại Hàn Quốc. Ảnh: Tsla Chan

Tính năng này hiện chỉ giới hạn ở các mẫu xe sản xuất tại Mỹ trang bị nền tảng HW4.0 của Tesla - các mẫu Model S và Model X được nâng cấp, cũng như Cybertruck. Đối với người mua năm nay, điều đó có nghĩa là chỉ có khoảng 0,3% có thể sử dụng tính năng này. Trong số 47.941 xe Tesla bán ra tại Hàn Quốc, 99,7% được sản xuất tại Trung Quốc, chỉ có 145 xe nhập khẩu từ Mỹ.

Vậy sự mất cân bằng này đến từ đâu đối với Hyundai? Các chuyên gia trong ngành cho rằng Tesla có khả năng mở rộng các chức năng hỗ trợ người lái tốt hơn nhiều. Các xe sản xuất tại Mỹ nhập khẩu vào Hàn Quốc theo tiêu chuẩn an toàn của Mỹ có thể bổ sung các tính năng cấp độ 2 mới qua mạng mà không cần sự xem xét trước của các cơ quan quản lý Hàn Quốc.

Ngược lại, Hyundai và Kia phải tuân thủ khung pháp lý an toàn nghiêm ngặt hơn của Hàn Quốc. Các quy định này vốn đặt ra các yêu cầu chi tiết hơn đối với các bộ điều khiển điện tử và việc kiểm định an toàn chức năng nên khiến họ ít linh hoạt hơn so với Tesla.

Do đó, nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, từng bước nâng cấp hệ thống tự lái cấp độ 2 hướng tới khả năng cấp độ 2+ vào năm 2027 trong khi chuẩn bị cho việc phê duyệt cấp độ 3.

Tuy nhiên, việc ông Song Chang-hyeon, CEO của công ty con chuyên về xe tự lái 42dot của Hyundai, từ chức gần đây đã tạo ra một khoảng trống lãnh đạo, làm lu mờ thêm tham vọng về xe tự lái của hãng. Hôm 4/12, Meritz Securities cho rằng việc loại bỏ ông Song khỏi lộ trình phát triển xe tự lái của Hyundai phản ánh một sự thay đổi chiến lược. Đó là quan điểm cho rằng việc tăng cường hợp tác với Nvidia, thay vì theo đuổi phát triển xe thông minh hoàn toàn độc lập, có thể mang lại con đường nhanh hơn để thu hẹp khoảng cách với Tesla.

Theo Lee Ho-geun, giáo sư kỹ thuật ôtô tại Đại học Daeduk, khoảng cách ngày càng lớn này có thể đẩy nhanh sự chuyển dịch lòng trung thành của người tiêu dùng sang Tesla.

Với việc dỡ bỏ giới hạn 50.000 xe, rào cản pháp lý đối với xe Tesla sản xuất tại Mỹ nhập khẩu vào Hàn Quốc đã được dỡ bỏ. Mặc dù đến nay Tesla chủ yếu cung cấp cho Hàn Quốc các xe sản xuất tại Trung Quốc do lợi thế về giá cả, khả năng công ty sẽ bắt đầu mở rộng xuất khẩu các mẫu xe sản xuất tại Mỹ đang ngày càng cao.

Trong khi đó, các xe Tesla từ Trung Quốc, chiếm phần lớn doanh số của nhà sản xuất xe điện này tại Hàn Quốc và hiện không thể kích hoạt tính năng FSD có giám sát, có thể sẽ được tiếp cận hệ thống này sớm nhất vào năm 2027.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) đang chuẩn bị áp dụng quy định về Hệ thống hỗ trợ điều khiển người lái (DCAS) của UNECE, cho phép chuyển làn tự động mà không cần tín hiệu rẽ thủ công nhưng vẫn yêu cầu giám sát người lái liên tục. Sau khi DCAS được tích hợp vào khung pháp lý an toàn của Hàn Quốc - có thể sau thời gian chuyển tiếp hai năm - các xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc tuân thủ tiêu chuẩn UNECE sẽ có thể sử dụng các tính năng FSD có giám sát tương tự các mẫu xe sản xuất tại Mỹ đang bị giới hạn.

Mỹ Anh (theo Korea Herald)