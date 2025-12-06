MỹTừ hướng ngược chiều, chiếc Tesla đột ngột ngoặt sang trái, lấn hai làn đường và đâm thẳng vào xe ben.

Xe Tesla lao sang làn ngược chiều, đấu đầu xe ben Video: 12News

Cú ngoặt lái khiến chiếc Tesla cắt ngang đầu một xe bán tải ở làn trái của hướng ngược chiều trước khi lao thẳng vào xe ben đang ở làn phải. Tài xế xe ben không kịp phản ứng.

Cú đâm mạnh ở tốc độ cao khiến xe ben xoay sang trái, ủn trúng một ôtô con cùng chiều vừa chạy tới. Xe ben đâm thủng bức tường nhà dân bên đường rồi mới dừng lại.

Sự việc xảy ra ngày 2/12 trên đường Cactus ở Scottsdale, bang Arizona. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn, nhưng cảnh sát cho biết tình trạng suy giảm khả năng lái xe và tốc độ không phải là yếu tố chính.

Mỹ Anh (theo Fox 10)