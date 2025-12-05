Xe Tesla lao qua ngã tư đâm 6 xe khác, tài xế thiệt mạng

MỹChiếc Tesla Model 3 chạy tốc độ cao, mất lái khi qua ngã tư và đâm một loạt ôtô khác khiến tài xế thiệt mạng.

Xe Tesla lao như bay qua ngã tư đâm 6 xe khác Video: KTLA 5

Tai nạn xảy ra chiều 3/12 tại một ngã tư ở Huntington Beach, California, khi chiếc Model 3 mất lái và đâm sượt một ôtô ngược chiều. Sau đó chiếc xe điện va chạm với một số ôtô khác và lật nhiều vòng.

Cảnh sát xác tài xế xe Tesla, 37 tuổi, đã tử vong và nhiều người bị thương. Trong số các nạn nhân có hai cảnh sát đi trên một chiếc xe công vụ, và một người bố đang chở theo con nhỏ. May mắn những người bị thương không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Mark Ahrens, người bố đi cùng con, nói rằng họ đang hát bài hát về Giáng sinh ngay trước khi va chạm xảy ra. Những người xung quanh đã kéo Ahrens và con trai anh ra khỏi xe trước khi cả hai được đưa đến bệnh viện.

Mỹ Anh (theo CBS News)