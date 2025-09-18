Xe Tesla khiến nhiều bố mẹ phải đập kính cứu con

MỹÍt nhất bốn bậc cha mẹ đã phải đập vỡ cửa sổ xe Tesla Model Y để cứu con mình mắc kẹt bên trong.

Các bậc phụ huynh có con nhỏ cảnh báo những tình huống nguy hiểm liên quan đến Tesla Model Y 2021, trong đó có 4 người báo với Cơ quan an toàn giao thông quốc gia MỸ (NHTSA).

Những báo cáo này là một phần trong 9 báo cáo về "tay nắm cửa không hoạt động", trong đó các vấn đề phổ biến nhất liên quan đến việc cha mẹ không thể vào lại xe sau khi đặt con vào ghế sau trước khi lái xe, hoặc không thể đưa con ra khỏi ghế sau khi kết thúc chuyến đi. Một số chủ xe Tesla cho biết họ đã phải đập vỡ cửa sổ xe để vào lại trong xe.

Một chiếc Tesla Model Y 2021 trước cửa một ngôi nhà ở Mỹ. Ảnh: Cars & Bids

"Việc trẻ em bị kẹt trong xe đặc biệt đáng lo ngại trong các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn thời tiết oi nóng", cơ quan này tuyên bố. Theo NHTSA, xe Tesla có hệ thống mở cửa thủ công từ bên trong, nhưng trẻ nhỏ không thể vận hành.

Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan quản lý, tay nắm trên một số xe Model Y dường như không hoạt động được "khi khóa cửa điện tử nhận không đủ điện áp". Tuy nhiên, theo NHTSA, không có cảnh báo nào trước khi tay nắm cửa ngoài bị hỏng - chẳng hạn cảnh báo pin yếu.

Cuộc điều tra liên quan đến 174.290 chiếc Tesla Model Y đời 2021 và tập trung vào chức năng của khóa cửa điện tử từ bên ngoài xe. NHTSA cho biết họ "sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ báo cáo nào về tình trạng kẹt xe liên quan đến việc mở cửa từ bên trong xe và cơ quan điều tra sẽ thực hiện các hành động tiếp theo khi cần thiết".

Mỹ Anh (theo CBS News)