Xe Tesla đâm thủng tường khi đang xuống hầm

Trung QuốcChiếc xe điện vừa vào cua thì chèn qua cọc phân cách, húc tường đối diện rồi ngoặt lại đúng làn, đâm thủng tường.

Xe điện Tesla đâm thủng tường khi đang xuống hầm Video: Chinatimes

Sự việc xảy ra ngày 24/8 tại một trung tâm thương mại ở Trung Quốc. Tài xế chiếc Tesla dường như mất lái khi đang xuống dốc. Sau khi húc vào tường đối diện, xe ngoặt lại và đâm thủng bức tường bên đúng làn, chui một phần vào bên trong.

Vụ tai nạn gây ra nhiều tranh cãi. Một số người thậm chí nói đùa: "Tường được dán giấy à?", "Nó thực sự xuyên qua tường", "Tesla khá chắc chắn", "Tấm kim loại này đủ mạnh!", "Tôi cho công nghệ này điểm 10", "Tôi không xem phim mà xem một màn đóng thế".

Không rõ người trên xe ra sao. Cảnh sát cho biết đang điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn, xử lý trách nhiệm với người phải bồi thường thiệt hại cho hầm để xe.

Mỹ Anh (theo Chinatimes)