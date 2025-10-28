Xe Tesla bị hiểu nhầm về khả năng tự tránh máy bay

MỹNhiều người đăng lại video và tuyên bố chiếc Tesla ở chế độ tự lái khi tránh được chiếc máy bay lao xuống đường, dù sự thật không phải thế.

Tài xế tự tránh đâm vào máy bay, tính năng tự lái bị khen nhầm Video: mtopchian1

Vào chiều 23/10, cường kích hạng nhẹ OA-1K Skyraider II của không quân Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống cánh đồng gần thành phố Oklahoma trong lúc đang bay huấn luyện. Phi cơ suýt quệt vào một ôtô đang chạy, rồi va phải hai cột điện và gây ra đám chảy nhỏ trên bãi cỏ. Tổ lái gồm hai người thoát ra ngoài an toàn.

Người hâm mộ Tesla nhanh chóng lấy đoạn phim ban đầu được đăng lên TikTok và đăng lại trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời khẳng định rằng chiếc xe Tesla ở chế độ "tự lái hoàn toàn" (FSD) nên đã tránh được vụ tai nạn.

Đoạn video kèm theo dòng chú thích lan truyền chóng mặt. Ngay cả mẹ của Elon Musk, CEO của Tesla, cũng đăng lại.

Vấn đề là chiếc Tesla không ở chế độ FSD. Người đăng bài gốc trên TikTok đã được hỏi về điều này và trả lời: "Tôi đang lái bằng tay, FSD thực sự tốt, nhưng nó chắc chắn sẽ làm hỏng chiếc máy bay đó".

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy FSD có liên quan, một số nhà tuyên truyền nổi tiếng của Tesla cũng chia sẻ thông tin sai lệch, bao gồm Nic Cruz Patane và Mario Nawfal, cả hai đều là tài khoản mà Elon Musk thường quảng bá trên X.

Theo Electrek, đây là một chiêu trò tuyên truyền nguy hiểm. Mọi người đang trở nên quá tự tin vào những hệ thống tự lái, và ngày càng khiến nhiều người phó mặc cho công nghệ, dẫn đến những tình huống nguy hiểm khi thực tế chiếc xe vẫn cần đường tài xế giám sát bất cứ lúc nào thay vì tự vận hành.

Mỹ Anh