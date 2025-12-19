Xe tay ga 125 cc tiết kiệm nhiên liệu của SYM

SYM TPBW 125 có mức tiêu thụ nhiên liệu 57 km/lít, giá bán khoảng 32,8 triệu đồng, lựa chọn đáng cân nhắc phân khúc xe tay ga tầm trung.

Thời điểm cuối năm và dịp Tết thường ghi nhận nhu cầu mua sắm phương tiện cá nhân tăng, đặc biệt với người dùng cần xe tay ga phục vụ nhu cầu di chuyển ổn định, liên tục và tiết kiệm nhiên liệu. SYM Việt Nam ra mắt dòng xe tay ga TPBW 125 nhằm đáp ứng nhu cầu trên.

SYM TPBW 125 có thiết kế lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch. Ảnh: SYM

Đại diện hãng cho biết, TPBW 125 là dòng xe hướng đến nhóm người dùng trẻ, nhân viên văn phòng, nên giá bán ở mức vừa phải, thiết kế thời trang và đủ tiện ích cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Về thiết kế, mẫu xe này lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch, thể hiện qua các đường nét bo tròn ở thân, cách điệu từ hình ảnh cánh hoa. Đầu xe vươn cao, mô phỏng hoa tam giác mạch nở rộ. Xe có 4 tùy chọn màu sắc gồm: trắng, đen, xanh rêu và vàng mocha.

Người dùng và SYM TPBW 125. Ảnh: SYM

Tiện ích của TPBW 125 có nắp bình xăng ngay dưới tay lái, khi tiếp nhiên liệu không cần mở yên. Cốp dung tích 23,7 lít, có thể để vừa 2 nón bảo hiểm nửa đầu và các vật dụng cá nhân khác. Sàn để chân rộng thiết kế rộng, khoảng sáng gầm 132 mm.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe đạt mức tiêu hao nhiên liệu 57 km/lít nhờ sử dụng động cơ EnMIS thế hệ mới, bugi kép và phun xăng điện tử EFI tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, giúp xe vận hành êm ái và giảm lượng khí thải ra môi trường.

Cốp xe để vừa 2 nón bảo hiểm nửa đầu và các vật dụng khác. Ảnh: SYM

TPBW 125 cũng tích hợp các tính năng an toàn như hệ thống phanh CBS giúp phân bổ lực phanh đều, đặc biệt khi phanh khẩn cấp. Chìa khóa Smartkey tích hợp khởi động, tìm xe, chống trộm. Màn hình LCD cảm biến ánh sáng và tự động điều chỉnh độ sáng theo điều kiện môi trường. Cổng sạc USB ở dưới ngay tay lái.

Mẫu xe tay ga được bán với giá 32,8 triệu đồng, đã bao gồm VAT, là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga 125 cc, hướng đến người dùng đề cao tính kinh tế và sự tiện dụng.

Quang Anh