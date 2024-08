Xe taxi tự lái gây lo ngại ở Trung Quốc

Gây chú ý khi chạy qua các tòa nhà và trung tâm mua sắm, taxi không người lái đang chậm rãi lan rộng khắp nhiều thành phố Trung Quốc, khiến nhiều người bất ngờ và lo ngại.

Tầm nhìn từ ghế sau của một chiếc taxi tự lái. Ảnh: AFP

Những công ty công nghệ và nhà sản xuất xe hơi ở Trung Quốc đổ hàng tỷ USD vào công nghệ tự lái trong vài năm gần đây nhằm bắt kịp các tên tuổi đi đầu trong ngành công nghiệp ở Mỹ, theo AFP. Hiện nay, thành phố Vũ Hán đang sở hữu một trong những mạng lưới xe tự lái lớn nhất thế giới với đội xe hơn 500 chiếc taxi có thể đặt qua ứng dụng.

Tại một giao lộ ở khu công nghiệp của Vũ Hán, có ít nhất 5 chiếc taxi tự lái chạy ngang qua nhau khi đi lại giữa dòng xe cộ thông thường. Một cư dân địa phương họ Yang mô tả cảnh tượng kỳ diệu như một bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng không phải ai cũng ấn tượng như Yang. Tranh cãi quanh độ an toàn của taxi tự lái nổi lên hồi tháng 4 khi xe Aito do Huawei đầu tư phát triển liên quan tới một vụ tai nạn chết người do hỏng hệ thống phanh tự động. Một vụ va chạm nhẹ giữa người đi ẩu và taxi tự lái ở Vũ Hán tháng trước tiếp tục châm ngòi cho lo ngại. Tài xế ở các công ty taxi truyền thống cũng lo sợ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo, dù còn lâu công nghệ mới phát triển đầy đủ.

Từ 5 tới 500

Xe taxi tự lái ở Vũ Hán nằm trong dự án Apollo Go của Baidu, lần đầu nhận giấy phép hoạt động trong thành phố năm 2022. Ban đầu, chỉ có 5 xe taxi tự lái chở khách quanh 13 km2 trong thành phố 14 triệu dân. Hiện nay, Baidu cho biết xe taxi tự lái hoạt động trên khu vực rộng 3.000 km2, nhiều hơn 1/3 tổng diện tích của Vũ Hán, bao gồm một phần nhỏ trung tâm thành phố. So với Baidu, hãng Waymo dẫn đầu ở Mỹ chia sẻ khu vực hoạt động lớn nhất của họ là 816 km2, tại Arizona.

Khi xe tới điểm đón khách, hành khách quét mã QR bằng điện thoại để mở cửa xe, nhưng ghế trước bị chặn vì lý do an toàn. Giá tiền hiện nay đang được giảm mạnh, với 30 phút đi xe chỉ tốn 5,43 USD, rẻ hơn gần một nửa so với taxi thông thường. Deng Haibing, một tài xế taxi ở Vũ Hán lo sợ các công ty taxi tự lái sẽ đẩy tài xế truyền thống ra khỏi ngành thông qua giảm giá, tiếp đó tăng giá sau khi chiếm lĩnh thị trường. "Giờ đây, tác động chưa quá lớn bởi taxi tự lái không quá phổ biến và chưa thể chạy khắp mọi nơi", Deng nói.

Đơn giản nhưng chưa sẵn sàng

Số lượng xe tự lái chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số hàng chục nghìn xe taxi ở Vũ Hán. Ngày càng nhiều thành phố Trung Quốc triển khai chính sách khuyến khích dịch vụ tự lái. Baidu và đối thủ Pony.ai đã thử nghiệm các mức độ tự động khác nhau suốt nhiều năm trong những khu công nghiệp trên khắp cả nước. Thành phố Thượng Hải cấp phép cho xe tự lái hoàn toàn vào tháng trước và thủ đô Bắc Kinh đã thông qua sử dụng xe tự lái ở vùng ngoại ô. Thành phố Trùng Khánh ở tây nam và trung tâm công nghệ Thâm Quyến ở miền nam cũng đang tiến hành nhiều dự án thí điểm.

Theo Tom Nunlist, nhà phân tích chính sách công nghệ ở Trivium China, vẫn còn một chặng đường dài cần vượt qua trước khi taxi tự lái trở nên phổ biến. Ngay cả với taxi Apollo Go ở Vũ Hán, có thể phát hiện chướng ngại vật và dừng xe ở giao lộ, trách nhiệm an toàn cuối cùng vẫn nằm ở nhân viên theo dõi chuyến xe từ xa. Taxi tự lái cũng còn lâu mới có thể thay thế con người. "Một số hành khách bị khuyết tật và xe tự lái rõ ràng không thể giúp họ. Ngoài ra, vài hành khách mang theo đồ đạc cồng kềnh", tài xế Zhao chia sẻ.

An Khang (Theo AFP)