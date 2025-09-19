Xe taxi điện tràn ngập công nghệ của Kia

Mẫu PV5 với khả năng biến hóa như tắc kè được Kia trang bị màn hình thông tin giải trí đa tính năng cho phiên bản làm dịch vụ.

PV5 từng ra mắt dưới dạng concept tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2024 dựa trên nền tảng mà Kia gọi là Platform Beyond Vehicle (PBV). Dòng sản phẩm PBV tập trung vào thị trường thương mại và sử dụng khung gầm dạng ván trượt.

Xe có đến 7 biến thể, trong đó có kiểu xe thùng hở, xe tải đông lạnh, xe chở khách cao cấp hay xe cắm trại hạng nhẹ. Vào tháng 6, Kia ra mắt phiên bản được thiết kế riêng cho dịch vụ vận tải: bản taxi.

Xe trang bị pin 71,2 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 358 km. PV5 taxi cũng có thêm các tính năng dành cho taxi, bao gồm thảm sàn bảo vệ, cổng USB Type C cho hành khách phía sau, cửa trượt hàng ghế thứ hai.

Ngày 16/9, hãng xe Hàn tiếp tục giới thiệu màn hình All-in-One Display 2 - một tính năng chuyên biệt dành cho mẫu taxi PV5. Hệ thống mới này đánh dấu lần đầu tiên Kia phát triển hệ thống thông tin giải trí dành riêng cho PBV với các đối tác bên ngoài.

Màn hình All-in-One Display 2 tích hợp các chức năng thiết yếu cho hoạt động kinh doanh taxi, như ứng dụng tài xế taxi (Kakao T), ứng dụng dẫn đường (Kakao Navi), ứng dụng quãng đường. Việc điều khiển trực quan giờ đây đã trở nên khả thi chỉ với một màn hình duy nhất 12,9 inch, thay vì phải phân bổ và vận hành trên các thiết bị riêng biệt như trước đây.

Tài xế có thể nhận cuộc gọi taxi ngay lập tức bằng nút bấm trên vô-lăng, đồng thời cải thiện sự tiện lợi và hiệu quả, như tự động cộng phí khi sử dụng thẻ cao cấp, giúp đơn giản hóa việc thanh toán.

So với "Màn hình All-in-One Display 1" hiện nay, Kia Connect và các chức năng hỗ trợ lái xe tiên tiến dựa trên định vị cũng có thể được sử dụng tương tự xe thông thường. Đặc biệt, Kia cho phép người lái tự do điều chỉnh vị trí màn hình đồng hồ ứng dụng sao cho phù hợp với sự tiện lợi của mình.

Taxi Kia PV5 có giá khởi điểm 45,4 triệu won (33.000 USD) tại Hàn Quốc với nhiều phiên bản khác nhau. Màn hình All-in-One 2 mới hiện có sẵn trên trang web của Kia với giá 370.000 won (268 USD).

Kia đặt mục tiêu bán được khoảng 3.000-4.000 xe PV5 trong năm đầu tiên. Đến cuối thập kỷ này, Kia dự kiến sẽ bán được khoảng 17.000 xe PBV mỗi năm.

Sau PV5, Kia sẽ ra mắt mẫu xe PV7 lớn hơn vào năm 2027 và PV9 vào năm 2029. Tất cả các xe PBV đều được sản xuất tại nhà máy Hwaseong EVO của Kia tại Hàn Quốc.

Mỹ Anh (theo Electrek, Maeil Business)