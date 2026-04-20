Xe tập lái bị xe tải đâm xoay ngang trên cao tốc

Thái NguyênChuyển làn ẩu, xe tập lái đi sát chuyển làn sát đầu xe tải và bị đâm xoay ngang trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hôm 19/4.

Tình huống giao thông: Trên cao tốc đông xe, chiếc xe tập lái ở làn phải đi song song một đoạn dài với xe tải ở làn bên trái. Bất ngờ xe con bật xi-nhan trái để chuyển làn. Khi chưa có đủ không gian để chuyển làn, xe tập lái đi sát vào phần bánh bên phụ của xe tải, bị chiếc xe lớn đâm xoay ngang và ủi về phía trước. Chưa rõ thương vong, chiếc xe tập lái bị hư hỏng nặng.

Xe tập lái bị xe tải đâm xoay ngang Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Khi vượt, tài xế cần quan sát rộng, phán đoán tình huống phía trước có đủ không gian để vượt. Đặc biệt không nên cắt đầu xe tải quá gần nhất là trên cao tốc. Xe tải nặng, quán tính lớn nên khoảng cách phanh dài hơn rất nhiều so với xe con.

Với xe tập lái, thầy dạy lái càng cần phải quan sát và đào tạo người đang tập thật cẩn thận. Với người mới tập, mục tiêu của học viên chủ yếu đang tập trung vào việc giữ cho chiếc xe chạy đúng tốc độ, thẳng lái, mà chưa thể bình tĩnh, có kinh nghiệm để quan sát không gian xung quanh. Lúc này, thầy dạy lái phải là người chủ động để đưa ra lời nhắc nhở cần thiết.

Nguyên Vũ