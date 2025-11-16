Xe tăng Israel bị tố nã đạn vào lực lượng Liên Hợp Quốc

Lực lượng Liên Hợp Quốc tại Lebanon cáo buộc xe tăng Israel nổ súng vào quan sát viên, vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) hôm nay cho biết xe tăng Israel đã nã súng máy về hướng nhóm quan sát viên đang làm việc ở miền nam Lebanon. Loạt đạn bắn trúng vị trí cách lực lượng UNIFIL chỉ 5 m, buộc họ chuyển hướng tìm nơi trú ẩn.

Không có ai bị thương trong sự việc. Xe tăng Israel rút lui khoảng 30 phút sau khi UNIFIL liên lạc với quân đội Israel.

UNIFIL lên án hành động của Israel vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó yêu cầu không lực lượng vũ trang nào ngoài quân đội Lebanon và UNIFIL được hoạt động ở miền nam Lebanon. UNIFIL khẳng định đây không phải lần đầu Israel gây nguy hiểm cho nhân sự của họ, đồng thời kêu gọi Tel Aviv chấm dứt mọi hành vi mang tính gây hấn.

Xe tăng Israel gần biên giới Lebanon vào tháng 10/2023. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đây là sự cố bắn nhầm, mô tả rằng binh sĩ khi đó đang nhắm vào "hai nghi phạm" tại khu vực El Hamames gần biên giới, trước khi phát hiện lực lượng UNIFIL đang tuần tra. IDF lý giải sự việc xảy ra do thời tiết xấu dẫn tới nhận diện sai, nhấn mạnh họ "không cố ý" nhắm vào lực lượng Liên Hợp Quốc.

Theo thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 11/2024, Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon và Hezbollah giải tán lực lượng trong khu vực. Dưới áp lực của Mỹ và lo ngại Israel leo thang không kích, Lebanon bắt đầu giải giáp Hezbollah dù nhóm này và các đồng minh phản đối.

Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì 5 cứ điểm chiến lược và nhiều lần tập kích vị trí của Hezbollah tại Lebanon. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án những cuộc tập kích, cáo buộc Israel tấn công hạ tầng dân sự và gọi đó là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)