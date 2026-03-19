Xe tăng Israel bắn nhầm căn cứ LHQ ở Lebanon

IDF thừa nhận kíp xe tăng nước này do nhận diện nhầm đã bắn đạn pháo trúng căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở miền nam Lebanon.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 18/3 cho biết sự cố bắn nhầm xảy ra ngày 6/3, sau khi hai binh sĩ IDF đang làm nhiệm vụ bị thương vì tên lửa chống tăng của Hezbollah.

Xe tăng Israel sau đó đã nhận diện nhầm và khai hỏa vào căn cứ al Qawzah của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL), khiến các binh sĩ gìn giữ hòa bình người Ghana bị thương.

"Chúng tôi lấy làm tiếc về sự cố và đã chuyển lời xin lỗi tới Ghana cùng LHQ", IDF cho biết trong tuyên bố.

Lực lượng UNIFIL tại hiện trường một vụ nổ ở miền nam Lebanon, ngày 31/1. Ảnh: AFP

Reuters ngày 17/3 dẫn nguồn tin quân sự phương Tây cho biết kết quả điều tra ban đầu do LHQ tiến hành cho thấy xe tăng Israel đã bắn ba phát đạn pháo trúng căn cứ al Qawzah.

"Cuộc điều tra này vẫn chưa hoàn tất. Khi xong, kết quả sẽ được chia sẻ với các bên theo thông lệ", phát ngôn viên UNIFIL Kandice Ardiel cho biết.

Phái bộ UNIFIL có gần 10.000 binh sĩ và nhân viên được triển khai tới miền nam Lebanon để giám sát tình hình, đảm bảo an ninh biên giới Israel - Lebanon, dự kiến chấm dứt hoạt động vào cuối năm 2026.

Theo IDF, lực lượng Hezbollah ở Lebanon bắt đầu tấn công Israel vào ngày 2/3 để trả thù cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người thiệt mạng trong đòn không kích của Israel hôm 28/2. Hezbollah đã phóng khoảng 100 quả rocket mỗi ngày, đồng thời triển khai hơn 100 UAV tấn công các mục tiêu ở Israel.

Các cuộc tấn công diễn ra sau quãng thời gian hạ nhiệt, khi thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11/2024 phần lớn đã chấm dứt giao tranh trước đó giữa IDF và Hezbollah.

