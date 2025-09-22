Xe tải vượt ẩu suýt gây tai nạn cho nhóm khách nước ngoài

Tuyên QuangChiếc xe tải lấn làn ở khúc cua ngay khi xe khách ngược chiều lao đến, hôm 21/9 tại quốc lộ 2 địa phận Hùng An.

Lấn làn vượt ẩu, đuôi xe tải suýt văng vào xe khách Video: Anh Đức

Tình huống giao thông: Xe khách chở nhóm người nước ngoài đi trên quốc lộ 2 với tốc độ vừa phải. Con đường hẹp chỉ vừa một làn xe mỗi bên, bất ngờ một chiếc xe tải ở hướng ngược chiều lấn làn vượt lên ngay khúc cua, khi nhìn thấy xe khách, lái xe tải đánh lái phanh gấp khiến phần đuôi xe tải văng thẳng về hướng đầu xe khách. May mắn lái xe khách kịp thời phanh, tránh được một tai nạn xảy ra. Hành khách trên xe sau khi hoảng sợ, vỗ tay cám ơn lái xe khách đã xử lý tốt tình huống.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không lấn làn vượt ẩu, nhất là những xe lớn như xe tải trong video. Trường hợp ở đoạn đường kẻ vạch đứt nhưng khúc cua khuất tầm nhìn, ngược chiều có nhiều phương tiện đang đi tới nên các lái xe cũng không được phép vượt.

Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ quy định, vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ