Xe tải vượt ẩu, quăng đuôi vào xe ngược chiều

Đăk LăkChiếc xe tải lấn làn, phanh gấp khi thấy xe đúng chiều đi tới khiến phần đuôi bị văng ngang, hôm 22/9 tại quốc lộ 14 địa phận Ea H'leo.

Xe tải lấn làn trượt lái văng vào lề đường Video: Võ Điệp

Tình huống giao thông: Lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt lên, chiếc xe tải bị bất ngờ khi thấy xe có gắn camera hành trình đi tới. Tài xế tải mất lái khiến chiếc xe xoay ngang, phần đuôi va chạm mạnh vào xe có gắn camera hành trình rồi lao ra lề đường. Chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được lấn làn vượt ẩu, chỉ vượt khi đảm bảo an toàn. Ngay cả ở đoạn đường nét đứt, lái xe cũng cần quan sát và chỉ vượt lên khi đảm bảo an toàn. Trường hợp có xe ở hướng ngược chiều đi tới, vì vậy đây là tình huống bị cấm vượt theo luật.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ