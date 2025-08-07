Xe tải vượt ẩu huých văng người đi xe máy

TP HCMPhần đuôi xe tải va chạm vào tay lái của người đi xe máy, gây ra tại nạn hôm 5/8 tại Nguyễn Xiển, Long Bình.

Người đi xe máy mắc vào sau xe tải ngã lăn ra đường Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe tải lớn phóng khá nhanh, lấn làn để vượt qua chiếc xe máy đi cùng chiều. Phần đuôi xe tải va chạm vào tay lái của người đi xe máy khiến người này mất thăng bằng, ngã lăn ra đường. Nạn nhân nằm bất động giữa đường, chưa rõ thương vong, xe tải tiếp tục phóng đi.

Kỹ năng lái xe: Đường hẹp, các phương tiện lớn như xe tải nên hạn chế tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu vì điểm mù xung quanh khá lớn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện nhỏ hơn cùng lưu thông.

Trong trường hợp này, lỗi vượt xe không đúng quy định (có chướng ngại vật phía trước, xe máy chưa nép sát vào bên phải nhường đường) mà gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ