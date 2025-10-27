Xe tải vẩy lái khiến người phụ nữ đi xe máy ngã nhào

Hà NộiXe tải bất ngờ đánh lái chuyển làn sang phải, sát người phụ nữ đi xe máy, khiến người này giật mình ngã sõng xoài.

Tám chuyện giữa đường, người phụ nữ bị xe tải 'hù' ngã nhào Video: Quoc Dat Nguyen

Tình huống giao thông: Trưa 26/10 tại đường Cầu Diễn, đoạn giao với đường Phú Diễn, hai người phụ nữ xe máy sát nhau, di chuyển chậm để nói chuyện. Mặc dù ôtô gắn camera hành trình phía nhau nhấn còi cảnh báo, hai người đi xe máy vẫn không để ý. Từ bên trái, xe tải đánh lái về bên phải, không dùng xi-nhan, khiến một người phụ nữ giật mình phanh gấp và ngã xuống đường. Xe tải sau đó dừng lại để hỗ trợ người bị nạn. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Đối với xe tải, khi tài xế chuyển làn cần quan sát kỹ, sử dụng xi-nhan báo hiệu, và chỉ chuyển làn khi đủ điều kiện an toàn. Hành vi ôtô chuyển làn không đúng quy định sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng, nếu gây tai nạn phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, với người đi xe máy, cần luôn tập trung quan sát, không trò chuyện khi đang lái xe bởi sẽ khiến não bộ bị sao nhãng. Khi đi chậm, cần đi sát vào làn đường bên phải gần vỉa hè, nhường làn bên trái cho những phương tiện đi nhanh hơn.

Phạm Hải