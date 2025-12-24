Xe tải van Suzuki Eeco mới có giá 310 triệu đồng

Suzuki Việt Nam ra mắt dòng xe thương mại Eeco mới, hướng đến giải pháp vận chuyển cho doanh nghiệp trong đô thị, hôm 22/12.

Trước dịp đầu năm mới, Suzuki Việt Nam ra mắt dòng tải van mới, kỳ vọng giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc tại thị trường Việt Nam. Tiếp nối các mẫu xe tải "quốc dân" như Super Carry Pro, Carry Truck và Blind Van, Eeco mới ra mắt hướng đến nhóm người dùng là tiểu thương, chủ doanh nghiệp, thường vận chuyển hàng hóa trong đô thị.

Thiết kế mẫu tải van mới nhất của Suzuki Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Suzuki Eeco được hãng Nhật Bản thiết kế tối ưu cho đường hẹp, nơi mật độ giao thông cao, kích thước dài, rộng và cao lần lượt 3.675 x 1.475 x 1.825 (mm), chiều dài cơ sở 2.350 mm. Kích thước nhỏ gọn góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu của xe. Theo hãng, bán kính quay đầu của mẫu tải van là 4,5 m nhỏ nhất phân khúc, hứa hẹn khả năng di chuyển linh hoạt, dễ dàng luồn lách trong ngõ phố, khu vực đông người. Xe trang bị sẵn cảm biến lùi nhằm tăng thuận tiện cho người lái.

Thiết kế Suzuki Eeco có 5 cửa, hai cửa bên hông dạng trượt giúp thao tác vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Tải trọng tối đa 595 kg (gồm người lái và hành khách), khối lượng toàn tải 1.540 kg giúp mẫu xe này có thể hoạt động 24/7 ở nội đô, không giới hạn khung giờ như dòng tải nặng. Nhờ yếu tố trên, các dòng xe thương mại của Suzuki phù hợp các mô hình như giao hàng thương mại điện tử, cung ứng thực phẩm, thiết bị gia dụng, vật tư, kinh doanh lưu động...

Khoang cabin Suzuki Eeco. Ảnh: Suzuki

Mẫu tải van trang bị động cơ xăng K12N dung tích 1,2 lít, công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 104,4 Nm tại 3.000 vòng/phút, sản xuất theo tiêu chuẩn của Suzuki Nhật Bản. Theo hãng này, việc đạt mức mô-men xoắn tối đa ở ngưỡng tua thấp giúp giảm áp lực cho động cơ, hạn chế mài mòn và tăng độ bền, tính ổn định.

Eeco dùng treo trước MacPherson, treo sau liên kết 3 điểm và bộ vành 13 inch. Các tính năng an toàn gồm: 2 túi khí, phanh ABS chống trượt, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, thanh gia cố cửa, đèn phanh dạng LED trên cao và hệ thống chống trộm.

Đại diện hãng cho biết, tính hiệu quả của các dòng tải nhẹ, tải van Suzuki không chỉ nằm ở khối lượng chuyên chở, mà còn là khả năng duy trì vận hành đều đặn, hạn chế gián đoạn và tối ưu chi phí theo thời gian. "Giỏi xoay trở, mở thời cơ" là cam kết của hãng đối với dòng tải van được thiết kế, sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Yếu tố trên giúp xe đáp ứng được tần suất vận chuyển liên tục, hạn chế tối đa hư hỏng làm phát sinh chi phí sửa chữa, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí theo thời gian", đại diện hãng nói, thêm rằng mẫu Suzuki Eeco đã bán được hơn 1,2 triệu xe toàn cầu, trong suốt hơn 15 năm qua.

Mẫu tải van thiết kế phù hợp nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nội thành. Ảnh: Suzuki

Suzuki Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho tải van Eeco. Xe được hỗ trợ công bảo dưỡng lần đầu, phân phối qua hệ thống đại lý ủy quyền Suzuki chính hãng trên toàn quốc. Suzuki Eeco có giá bán 310 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Quang Anh