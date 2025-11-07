Xe tải tông vào loạt xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Xe tải tông vào 6 ôtô đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, gây hư hỏng phương tiện, ùn tắc hơn 3 km, chiều 7/11.

Khoảng 14h30, xe tải biển Lạng Sơn chạy trên cao tốc hướng về Hà Nội, khi đến gần với nút giao Sóc Sơn, xã Trung Giã, TP Hà Nội, thì bất ngờ tông vào loạt xe đang di chuyển chậm phía trước.

Xe tải tông trúng loạt xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên Khoảnh khắc xe tải tông trúng một loạt xe. Video: Minh Toàn

Hậu quả hai xe tải thùng bị đẩy lên dải phân cách, hai ôtô khác móp méo, hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Một xe khách và một ôtô con khác bị va quệt. Do các xe đều di chuyển chậm nên không gây thương tích cho người trong xe.

Tại hiện trường, các xe nằm chắn hết lối đi gây ùn tắc giao thông hơn 3 km. Thời điểm tai nạn trời không mưa, đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất.

Hiện lực lượng chức năng tạm cấm phương tiện di chuyển qua, khuyến cáo thay đổi lộ trình bằng việc rẽ ra quốc lộ 3.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 7/11. Ảnh: Minh Anh

Tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài gần 71 km có bốn làn xe, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên, vận tốc thiết kế 80-100 km/h.

Việt An