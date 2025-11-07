Xe tải tông nhau, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn tắc

Nghệ AnXe tải chạy trên cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn tông vào ôtô đang dừng sửa chữa khiến đầu xe văng ra, chắn ngang đường, gây ùn tắc hơn ba tiếng, sáng 7/11.

Khoảng 8h, xe tải chở vật liệu biển Thanh Hóa chạy hướng Bắc - Nam, khi đến gần nút giao quốc lộ 7, huyện Diễn Châu cũ, thì tông vào xe tải khác biển Hà Nội đang dừng trên làn đường bên phải để sửa chữa.

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải biển Thanh Hóa bị rơi xuống, thân chắn một phần đường. Hai tài xế bị thương nhẹ, tự mở cửa thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn, sáng 7/11. Ảnh: Hùng Lê

Cao tốc ùn tắc kéo dài, phương tiện nối đuôi nhau qua hiện trường trong trời mưa.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, đã cử cán bộ tới phân luồng, điều cứu hộ cẩu xe gặp nạn. Hơn 11h30, hiện trường được giải phóng, giao thông trở lại bình thường.

Xe tải biển Thanh Hóa chắn ngang cao tốc sau tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, đi qua Thanh Hóa (6,5 km) và Nghệ An (43,5 km), có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, mặt đường 16 m. Tuyến không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng kỹ thuật. Dự án khánh thành tháng 10/2023, cho phép ôtô chạy tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng