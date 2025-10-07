Xe tải tông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

TP HuếXe tải mất thắng tông vào xe đầu kéo rồi lao sang làn ngược chiều đâm tiếp xe chở khách, khiến một người chết, ba du khách Nga bị thương, tối 7/10.

Khoảng 20h, xe tải biển số TP HCM do tài xế Phạm Hoàng Vị, 42 tuổi, điều khiển, chở theo phụ xe Nguyễn Tấn Tài, 33 tuổi, cùng trú tỉnh Gia Lai, chạy hướng Đà Nẵng đi Huế. Khi đến xã Hưng Lộc, TP Huế, xe mất thắng, đâm vào đuôi xe đầu kéo biển số Gia Lai do anh Nguyễn Ngọc Nam, 38 tuổi, trú Phú Thọ, cầm lái.

Sau cú va chạm, xe tải bật sang làn ngược chiều, tông trực diện xe 4 chỗ chở khách biển số Đà Nẵng do anh Trần Công Thanh, 46 tuổi, điều khiển, trên xe có ba du khách Nga.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Vạn An

Cú tông mạnh khiến hai xe mắc kẹt vào dải phân cách bêtông, phụ xe Nguyễn Tấn Tài tử vong tại chỗ, ba du khách Nga bị xây xát. Hai phương tiện hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Giao thông trên cao tốc bị ách tắc, cảnh sát phải phân luồng cho xe đi một chiều.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan dài hơn 70 km, nối Đà Nẵng với TP Huế, giai đoạn một có hai làn xe, mặt cắt ngang 12 m, tốc độ tối đa 80 km/h. Tuyến đường có nhiều khúc cua, đèo dốc và đang được thi công mở rộng lên bốn làn xe.

Võ Thạnh