Đồng NaiXe tải tông loạt ôtô trên quốc lộ 51 khiến đoạn đường trên kẹt xe nghiêm trọng, chiều 11/9.

Khoảng 13h, ôtô tải biển số Đồng Nai đi trên quốc lộ hướng Vũng Tàu tới Biên Hòa. Khi đến xã An Phước (huyện Long Thành cũ) xe bất ngờ tông hai ôtô 5 chỗ và một xe tải đi cùng chiều phía trước.

Nhiều ôtô hư hỏng nặng ở hiện trường. Ảnh: Phước Tuấn

Cú tông mạnh khiến các xe lao vào dải phân cách ở giữa đường, hư hỏng nặng. Chưa dừng lại xe tải này lao nhanh về phía trước chừng 100 m tông tiếp vào ôtô 7 chỗ đang chờ đèn đỏ.

Sự cố khiến xe 7 chỗ trờ lên phía trước tông liên hoàn xe bán tải, ôtô 5 chỗ. Vụ va chạm lần hai còn khiến một ôtô chạy bên cạnh hư hỏng. Đoạn đường gần 150 m vương vãi các mảnh vỡ của các xe.

Xe tải tông liên hoàn 7 ôtô ở quốc lộ nối Biên Hòa - Vũng Tàu Nhân chứng kể về thời điểm tai nạn. Video: Phước Tuấn

Ông Nguyễn Thanh Để, 65 tuổi, đi trên ôtô 7 chỗ dừng đèn đỏ, cho biết xe bị tông khi ông cùng tài xế lên phường Tam Phước xử lý công việc. "Tôi nghe cái rầm, sau đó bất tỉnh trong giây lát, mở mắt thấy 3-4 xe nằm bên đường hư hỏng, may mà không ai bị thương", ông Để kể lại.

Tai nạn khiến quốc lộ 51 hướng Vũng Tàu đi Biên Hòa ùn tắc kéo dài. Ảnh: Phước Tuấn

Sau khi gây ra chuỗi tông liên hoàn, tài xế ôtô tải dừng xe bên đường và rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 51 đi qua đoạn đường trên ùn tắc nghiêm trọng nhiều km. Cảnh sát tới phân luồng, điều tra nguyên nhân.

Quốc lộ 51 có điểm đầu giao với quốc lộ 1 qua Đồng Nai, điểm cuối ở Vũng Tàu, với tổng chiều dài khoảng 80 km. Đây là tuyến huyết mạch ở khu vực Đông Nam Bộ rất đông xe, thường xuyên ùn tắc và xảy ra tai nạn.

Hướng tuyến quốc lộ 51. Đồ họa: Đăng Hiếu

Phước Tuấn